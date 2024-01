Volkskrankheit Krebs: Neue Therapien für ein längeres Leben

Jede Minute erfährt in Deutschland ein Mensch, dass ein bösartiger Tumor in seinem Körper wächst. Wie reagieren Patienten auf Diagnose und Krankheitsverlauf?

Nach der Diagnose Krebs beginnt eine emotionale Achterbahnfahrt. Verzweiflung und Hoffnung wechseln sich ab, sobald die Patienten in das komplexe Räderwerk der Krebsmedizin geraten: Es existieren heute für die meisten Fälle Dutzende von Therapiemöglichkeiten. Hunderte von Medikamenten werden in Studien getestet. Milliarden werden für Forschungsprojekte ausgegeben.

Doch von Wundermitteln, die jeden Krebs heilen, ist die Medizin trotz aller Erfolge weit entfernt. Die Realität ist unbequem: Noch immer stirbt fast die Hälfte aller Krebspatienten innerhalb von fünf Jahren. Zäh errungen sind die Fortschritte, die dem einen Patienten das Leben retten - während sie für den anderen vollkommen unbedeutend sind. Wer profitiert also von der teuren Forschung - und wer nicht? Was erwartet Patienten mit der Diagnose Krebs?

Susanne C. ist 48, als sie den Knoten in ihrer linken Brust ertastet. Es dauert, bis sie die Diagnose über die Lippen bringt: Sie hat Brustkrebs. Ein Test jagt den nächsten, viele Therapieoptionen werden erwogen und verworfen. Und es gibt eine frustrierende Erkenntnis: 80 Prozent aller Brustkrebspatientinnen werden heutzutage 'übertherapiert'. Sie bekommen eine Chemotherapie, obwohl sie ihnen nicht hilft. "Das ist kein böser Wille", sagt Prof. Andreas Schneeweiß vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg: "Wir wissen es einfach noch nicht besser." Gemeinsam mit Kollegen hat er deshalb begonnen, die Möglichkeiten der modernen Molekularbiologie für eine einzigartige Studie zu nutzen. Eine Rasterfahndung in den Genen seiner Patientinnen soll ihm verraten, wer eine Chemotherapie braucht - und wem er die belastende Therapie ersparen kann.

Auch der Kinderonkologe Prof. Olaf Witt von den Unikliniken Heidelberg setzt alles daran, die Behandlung seiner jungen Patienten so schonend wie möglich zu halten. Eine Chemotherapie, eine Bestrahlung zu viel kann lebenslange gesundheitliche Folgen haben. Das gilt besonders für sehr junge Kinder wie Marios K. Er war 14 Monate alt, als seine Eltern den Grund für sein ständiges Weinen und die verkrampften Nackenmuskeln erfuhren: Er hat einen aggressiven Gehirntumor. Der liegt so ungünstig, dass man ihn nicht entfernen kann, ohne das Gehirn zu schädigen. Doch Prof. Witt sucht einen Ausweg: Er lässt den kleinen Jungen in einem neuen Strahlenzentrum in Heidelberg behandeln - mit dem teuersten Medizingerät der Welt.

Am seidenen Faden des Fortschritts hängt auch das Leben von Hella von T. Sie war 65, als ihr ein Muttermal im Gesicht entfernt wurde. Mit der Operation schien der Fall erledigt. Doch vier Jahre später steht fest: Sie hat Metastasen in Milz, Leber und Nebenniere. Melanom im Endstadium. Durchschnittliche Überlebensdauer: sechs Monate. Therapie-Möglichkeiten: keine. Doch sie kann an einem Medikamententest teilnehmen. Seitdem ist die Krankheit zum Stillstand gekommen. Für wie lange, das weiß niemand. Das Medikament ist ein Hoffnungsträger für die gesamte Krebsmedizin. Es gehört zu den ersten erfolgreichen "gezielten" Therapien, die den Krebs an der Wurzel packen.

Dieser Film erzählt die berührenden Geschichten von drei Patienten, die in einem der modernsten deutschen Krebszentren den Kampf gegen ihre tödliche Krankheit aufgenommen haben. Dabei wird deutlich, dass jeder Kranke anders auf Diagnose und Krankheitsverlauf reagiert und eine für ihn und seinen Krebs maßgeschneiderte Behandlung bräuchte.