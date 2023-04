Alarm auf dem Acker

Tiefgründiges Pflügen, starke Düngung und Pestizideinsatz zerstören die Mikroorganismen im Boden. Dabei sind sie für einen fruchtbaren Humus unersetzlich.

Tiefenlockerer, die den Boden nur anheben statt ihn umzupflügen, helfen der Erde ebenso wie "Transplantionen", nach denen sich der Boden schneller regeneriert.

Tiefes Pflügen, starke Düngung und Pestizide schaden dem Boden, sagt der Gießener Tierökologe Volkmar Wolters. Das zerstöre die Gemeinschaft der Mikroorganismen, die den Boden fruchtbar machen.

Warnung vor dem Verlust fruchtbaren Bodens

"Jedes Jahr gehen in Deutschland mindestens 35.000 Hektar fruchtbares Ackerland verloren", sagen Bodenwissenschaftler. Besonders der Osten ist stark betroffen. Die Anforderung, die die Menschen an die Versorgung mit Nahrung und Energie haben, verlangten einen wesentlich sorgsameren Umgang mit den Böden, so der Rostocker Bodenwissenschaftler Peter Leinweber. Er fordert daher, versiegelte Flächen wie alte Stallanlagen oder nicht mehr gebrauchte Wirtschaftsflächen in den natürlichen Zustand zurückzuführen.

"Dagegen können wir kaum etwas machen"

Neben den schon lange bekannten Problemen wie Versiegelung und Erosion spiele auch der Klimawandel eine gewichtige Rolle. "Durch die Erwärmung verlieren die Böden an Humus", sagte Leinweber. Wegen der wärmeren Winter mit längeren frostfreien Perioden gebe es längere Zeiten, an denen der Humus durch Mikroorganismen abgebaut wird. "Dagegen können wir kaum etwas machen, selbst bei Dauerversuchen mit optimaler Düngung stellen wir fest, dass die Humusgehalte sinken."

Mit dem Humusabbau sinke gleichzeitig der Gehalt an organisch gebundenem Kohlenstoff - und aus diesem Kohlenstoff werde das klimawirksame CO2. "Die Erwärmung beschleunigt Prozesse, die wiederum die Erwärmung beschleunigen - das macht uns große Sorgen."

Der Aufwand, den die Landwirte künftig betreiben müssten, um das Ertragsniveau zu halten oder zu steigern, werde deutlich größer, so der Experte. Schon heute sei das Vorgehen der Intensivlandwirtschaft mit viel zu monotonen Fruchtfolgen eher bodenzerstörend. "Die Böden werden uns die Grenzen des Wachstums vor Augen führen."