SWR odysso - Das will ich wissen!

Die Vermessung des Urlaubs

Millionen Deutsche freuen sich auf die Sommerferien. Ein Drittel macht im eigenen Land Urlaub, ein weiteres Drittel fährt am liebsten ans Mittelmeer, besonders nach Spanien, und der Rest bereist andere Länder. Doch wie erholt man sich am besten: mit Faulenzen oder mit sportlichen Aktivitäten? "SWR Odysso" fragt nach, wie man den Alltags-Stresspegel am besten herunter bekommt.

Immer mehr Deutsche finden auch Gefallen am Wandern. Doch vor allem für Wanderrouten in den Bergen ist die Berechnung der korrekten Marschzeit eine echte Herausforderung. In der Schweiz, dem Heimatland der Wanderwissenschaft, hat man für dieses Problem nun die perfekte Formel gefunden, aus der man auch sein individuelles Wandertempo ableiten kann.

Außerdem in "SWR Odysso": Warum ist Massentourismus ökologisch besser als sein Ruf. Und wie werden Jumbos innen und außen für ihren nächsten Einsatz aufpoliert?