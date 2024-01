Wenn ein Passagierjet zum Waschen kommt, ist viel Handarbeit gefragt - innen wie außen. Lena Ganschow hat bei der Flugzeugwäsche eines Jumbos mitgemacht. Die SWR odysso-Reporterin wollte wissen, wie aufwändig so eine Komplettreinigung ist, und was wir als Passagiere davon haben.

Planmäßige Reinigung

Flughafen Frankfurt, 06:00 Uhr morgens. Wie alle auf dem Flughafengelände Beschäftigten, muss auch Lena Ganschow zuerst durch die Sicherheitskontrolle, genau wie Passagiere.

Niemand soll Gelegenheit haben, Waffen oder Sprengstoff einzuschmuggeln. Auf dem Flughafengelände nimmt eine 747 Kurs auf die riesige Wartungshalle. Der Flieger ist gerade aus Dubai zurück gekommen und soll jetzt, da er mal wieder 3.000 Flugstunden voll hat, komplett gereinigt werden. Die Halle ist riesig, drei Fußballfelder groß. Hier haben bequem mehrere Großflugzeuge auf einmal Platz. Vorsichtig bugsieren Mitarbeiter den Jumbo auf seine Position, schieben Arbeitsbühnen und Gerüste an die richtigen Stellen. Vor dem großen Reinemachen müssen Techniker empfindliche Instrumente und Bordöffnungen abkleben. Alles was nicht mit Putzmitteln in Berührung kommen soll, wird geschützt, auch die Räder des Fahrwerks. Und dann geht es auch schon los.

Polierpaste statt Wasser

Angeleitet von Ulrich Fischer, dem Chef des Reinigungstrupps, macht sich Lena Ganschow mit 20 weiteren Kollegen zunächst an die Außenreinigung. Zu ihrer Überraschung ohne Wasser, dafür mit Polierpaste. Trockenwäsche nennen sie das hier, und das Prozedere dürften viele vom Auto her kennen: Paste auftragen, trocknen lassen, wegpolieren. Nur ist die Fläche bei einem Jumbo etwas größer: rund 3.000 m² sind es insgesamt. Das Arbeitsgerät: ein Mopp mit langem Stiel - das geht ordentlich in die Arme, wie die Reporterin schnell merkt. 10.000 Liter Wasser hat man früher für die Nasswäsche einer 747 gebraucht die man jetzt spart, erläutert Reinigungsmeister Fischer. Außerdem hält die Trockenwäsche länger, so dass man die Intervalle von vier- auf zweimal pro Jahr senken konnte.

Der entscheidende Vorteil aber ist, dass Techniker parallel Wartungsarbeiten durchführen können, an den Triebwerken und anderen technischen Einrichtungen. Deswegen rechnet sich die Trockenwäsche, obwohl sie teurer ist. In der Dauerberieselung einer Nasswäsche dagegen, sind Wartungsarbeiten außen am Flugzeug völlig unmöglich, schon weil nirgends Strom fließen darf.

Sitzreinigung mit Kammerjäger

Ulrich Fischer zeigt der SWR odysso-Reporterin, was gleichzeitig zur Außenreinigung in der Passagierkabine abläuft. Dort sind noch einmal 20 Mitarbeiter mit der Innenreinigung beschäftigt. Die sind gerade dabei, in der Ersten- und der Businessklasse Sitze und Kopfstützen komplett neu zu beziehen. Die Grundreinigung scheint auch nötig, in den Ritzen hat sich doch ganz schön was angesammelt: Krümel und alte Ohrstöpsel sind nicht zu übersehen. Kammerjäger Andreas Meisel macht sogar Jagd auf Ungeziefer, denn es ist möglich, dass Passagiere gelegentlich Parasiten einschleppen. Er hat vor allem Bettwanzen im Visier und checkt die Sitze auf mögliche Hinweise: ganze Tiere, Eier, Kotspuren. Würde er fündig, müsste er den Flieger sperren und die Sitze mit Gift behandeln. Das Ganze muss dann mehrere Stunden einwirken. Dadurch kann es schon mal zu Änderungen im Flugplan kommen, weil das Flugzeug einfach nicht planmäßig weiterfliegen kann, erklärt der so genannte "Bug-Inspector". Die Arbeit des Kammerjägers beschränkt sich jedoch auf die Erste- und die Businessklasse. Man geht davon aus, so Ulrich Fischer, wenn man hier nichts findet ist der Flieger insgesamt sauber. Das Ganze ist wohl auch eine Kostenfrage. In der Economy geht es deshalb etwas sparsamer zu, auch was das Wechseln der Bezüge angeht. Standardmäßig werden die Rückenbezüge gewechselt, Kopf- und Sitzbezüge nur nach Bedarf, je nach Verschmutzungsgrad.

Kabinenreinigung mit System

Anschließend ist die Kabineneinrichtung dran. Jeder Mitarbeiter hat dafür Putzzeug mit genau aufgelisteten Utensilien bekommen, auf ihn persönlich registriert und von ihm auch wieder komplett abzugeben. Dadurch will man verhindern, dass aus Versehen etwas im Flugzeug liegen bleibt und möglicherweise die Maschine beschädigt.

Außerdem sind die Putzmittel genau vorgeschrieben und farblich gekennzeichnet. Rot ist das Set für Toilette und Bad, Gelb für die Küche, Blau für die Kabine. Durch die Trennung sollen Keime nicht im Flugzeug verteilt werden. Sitzlehnen, Gepäckfächer, Fenster - alles wird eingesprüht und abgewischt. Und natürlich die hygienisch besonders sensiblen Bereiche: alle 3.000 Flugstunden müssen die Toiletten zerlegt und auch hinter der Verkleidung gereinigt werden. Reporterin Lena Ganschow lässt sich nicht abschrecken und nimmt sich tapfer die Kloschüssel vor. Auch in der Küche geht es wesentlich gründlicher zu als bei einer Routinereinigung. Die Öfen werden ausgebaut, und alles was sich im Lauf der Zeit in den Fächern angesammelt hat, vom Reinigungstrupp beseitigt. Auch nach jedem Flug wird zwar sauber gemacht, aber so gründlich wie jetzt, nur zweimal im Jahr. Für die Hygiene sei das ausreichend, versichert der Reinigungschef. Als Passagier wünscht man sich eine derart gründliche Reinigung sicher öfter. Allerdings gilt das für alle Massenverkehrsmittel.

Sensible Tragflächen

Für Lena Ganschow geht es nochmal ans Polieren, raus auf die rechte Tragfläche. Die hat Ulrich Fischer noch für sie übrig gelassen, und der Job ist nicht ungefährlich. Klettergeschirr und Sicherheitsleine sind Pflicht. Immerhin bewegt man sich hier an der höchsten Stelle rund sechs Meter über dem Boden. Über 500 Quadratmeter Fläche haben allein die beiden Flügel zusammen. Noch einmal eine Herausforderung für die Oberarme. Die Putzaktion hat aber nicht nur kosmetische Gründe. Wenn der Dreck runter ist, gleitet der Flieger auch wieder besser, aufgrund des geringeren Luftwiderstands. Fachleute gehen davon aus, dass der Spritverbrauch dadurch etwas sinkt. Aber das Polieren bleibt eine Plackerei und es drängt sich die Frage auf, warum man dafür nicht Maschinen nimmt. Von Ulrich Fischer erfährt die SWR odysso-Reporterin, dass alle Versuche mit Maschinen bisher fehlgeschlagen sind: zu schwer für den Dauereinsatz, und die Gefahr von Beschädigungen an den empfindlichen Oberflächen zu hoch.

Auf Nummer sicher

Aber auch Unachtsamkeit kann das Flugzeug beschädigen, etwa wenn etwas runterfällt, zum Beispiel auf die Tragfläche, oder man auf eine verbotene Stelle tritt. Immerhin arbeitet das Reinigungspersonal fast zwei Tage rund um die Uhr an dem Flieger, insgesamt 40 Leute sind im Einsatz. Dazu kommen noch die ganzen Wartungsarbeiten. Deshalb untersuchen am Ende zwei Fachleute unabhängig voneinander das gesamte Flugzeug auf Schäden, bevor es wieder in den Liniendienst zurückkehrt.