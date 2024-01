So entspanne ich richtig - der SWR odysso-Erholungscheck

Zwölf Tage verreist der Deutsche im Schnitt pro Jahr. Die "schönste Zeit des Jahres" ist aber nicht immer so erfüllend, wie sie es verspricht: Verspätungen, ungewohnte Umgebung oder Krankheit können die Erholung schmälern. Wie entspannt man sich denn richtig? Dieser Frage ist SWR odysso nachgegangen.

Dirk Schade ist Qualitätsmanager bei der Deutschen Bahn. Ein Job, der ihn fordert: Zwölf Stunden Tage, ständig ist er unterwegs zu Meetings in ganz Europa. Lange Urlaube sind selten drin. In seiner knappen Freizeit liest er gerne, hört klassische Musik und wandert. Doch wie erholt er sich am effektivsten? Das ist für ihn schwierig einzuschätzen: Mit Sport oder Kultur? Das eine hebt den Geist, das andere stärkt den Körper. Eine Frage, die jeder für sich klären sollte, denn Urlaubsforscher, Arbeitsmediziner und Reisepsychologen sind sich einig: Nur wer sich richtig erholt, bleibt auch leistungsfähig.

Die eigene Konstitution bestimmt das richtige Erholungsprogramm

Der Traum von einem mehrwöchigen, oder besser sogar mehrmonatigen Ausstieg begeistert viele. Doch die Gleichung: Je länger der Urlaub, umso erholsamer, stimmt so nicht. Urlaubsforscher und Reisepsychologen raten lieber öfters kürzer zu verreisen, als nur einmal im Jahr Urlaub zu nehmen. Viel wichtiger als die Länge der Auszeit, ist die Frage, WIE man sich in der Zeit erholt. Um diese Frage zu beantworten, ist Dirk Schade mit SWR odysso zur Universität Mainz gefahren. Professor Perikles Simon und sein Team von der Sportmedizin Mainz wollen anhand eines Erholungswochenendes prüfen, wie sich der Bahnmitarbeiter am besten erholt. Dafür entwickeln sie ein Aktivitätsprogramm. Ziel ist es den Körper so zu fordern, dass er psychischen Stress abbaut, sich der Manager aber gleichzeitig erholt. Um die richtigen Tätigkeiten herauszufinden, wird ein Leistungscheck gemacht. Der beginnt mit der Prüfung des Lungenvolumens und einem Belastungstest auf dem Laufband. Es beginnt mit 4 km/h. Alle drei Minuten wird die Geschwindigkeit erhöht. Herzfrequenz, Puls und Laktatanreicherung im Blut wird gemessen. Laktat ist das Salz der Milchsäure und entsteht bei körperlicher Anstrengung. Es ist ein Wert, der es ermöglicht, die ersten Erkenntnisse über die körperliche Konstitution zu gewinnen. Darüber hinaus messen Professor Simon und Kollegen den Anteil von Muskelmasse, Fett und Wasser im Körper. Auch das ist wichtig für die Einschätzung der Fitness. Dirk Schade hat mit Asthma zu tun, auch das hat natürlich Einfluss auf die Ergebnisse.

Die Checks zeigen, was Dirk Schade schon selbst vermutet hat: Neben der gesundheitlichen Vorbelastung geht auch der aufwendige Job in der Qualitätssicherung ein Stück auf die Kosten der Fitness. So wie ihm geht es vielen Berufstätigen im Südwesten. Häufig machen gerade diese engagierten Menschen im Urlaub den Fehler, alles nachzuholen, was man zu Hause nicht machen kann. Zum Beispiel Sport. Professor Simon empfiehlt daher Berufstätigen wie Dirk Schade ein strenges "Ruheprogramm" für das Wochenende. Dazu gehört allerdings auch Bewegung in Maßen. Zur Kontrolle, welche Aktivität an dem folgenden Wochenende welche Reaktionen im Körper ausgelöst hat, bekommt Dirk Schade für 48 Stunden einen sogenannten Acti-Heart-Messer. Ein Gerät, das den Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz sowie die Bewegungsaktivität aufzeichnet.

Weniger ist mehr - heißt aber nicht, sich gar nicht zu bewegen

Vor allem besonders gestressten Menschen raten Psychologen den Urlaub mit leichter Aktivität zu starten und sich - zum Beispiel - nicht sofort nur in den Liegestuhl zu legen. Das gilt auch für kurze Erholungswochenenden, Dirk Schade ist für zwei Tage von Mainz aus nach Baden-Baden gereist. Nach einer erholsamen Nacht startet er den Samstag mit einer Sightseeingtour durch Straßburg. Die Lebendigkeit der Stadt fasziniert ihn und inspiriert ihn. Doch die Analyse der Messwerte später zeigt: Es ist auch Stress für ihn. Parkplatz suchen, Sehenswürdigkeiten finden, der Lärm und die Staubbelastung der Stadt. Obwohl er sich Zeit nimmt, alles in Ruhe zu tun, ist die Erholungsbilanz am Ende des Tages nicht so positiv.

Ganz anders sieht es nach dem Sonntag aus. Hier lautete die Empfehlung der Sportmediziner, einen Tag mit moderater Bewegung im Grünen zu verbringen. Und tatsächlich bestätigt sich das, was viele Studien zeigen: Entspannendes Wandern im Wald hilft dem Körper in die Ruhe zu kommen, macht den Kopf frei, beruhigt den Puls und erfrischt. So erlebt es auch Dirk Schade. In Wäldern, wie dem Schwarzwald, ist die Luft so rein und erfrischend, wie man es sonst nur noch im Gebirge oder am Meer findet. Die Konzentration der Staubteilchen zum Beispiel ist nur ein Zehntel so hoch wie in Städten.

Nach der Auswertung der Aktivitätsmessungen des Wochenendes fasst Sportmediziner Professor Simon die Erkenntnisse zusammen: „Gerade in einem Aktivurlaub sollte man schon aktiv sein. Herr Schade hat auch selbst klar gesagt, dass der Waldspaziergang für ihn sehr erholsam war - das stützt auch die Analyse. Wo hingegen die Parkplatzaktion psychischer Stress für ihn war, und das sieht man nachhaltig. Auch die harte Fahrradbelastung war etwas zu viel. Einmalig macht das gar nicht so viel aus, aber wenn das wiederholt im Urlaub auftritt, über eine Woche hinweg, gehen wir nicht mehr davon aus, dass es erholsam wird.“

Dirk Schade weiß nun, dass ein Tag "sightseeing" in der Stadt als Einstieg in den Urlaub durchaus helfen kann, um von einem hohen Stresspegel langsam runter zu kommen, ihn aber moderate Bewegung im Grünen optimal entspannt. Auch wenn er gerne hohe, gute Leistungen im Alltag bringt, gilt für alle Aktivitäten im Urlaub für ihn die Regel: Weniger ist mehr. Eine Empfehlung die Psychologen und Mediziner allen beruflich oder sonst wie stark geforderten Menschen für den Urlaub geben.