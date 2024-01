Hubschraubersäge

Stromleitungen in Waldgebieten droht der Kurzschluss durch lange, überhängende Äste. Mit einer fliegenden Säge an einem Helikopter werden sie deshalb regelmäßig zurück geschnitten. SWR-Odysso-Reporterin Lena Ganschow hat sich die abenteuerliche Arbeit genauer angeschaut.

Riskanter Job

Es regnet heftig und es ist kalt - ein ungemütlicher Morgen im Pfälzer Wald. Doch Pilot Jürgen Schütz fliegt bei fast jedem Wetter. Mit ihm zusammen bereitet Lena Ganschow die Säge auf ihren Einsatz vor. Unter der Plane des Anhängers kommen acht furchteinflößend große Sägeblätter zum Vorschein, die von einem Zweitaktmotor angetrieben werden. Das ganze Gerät ist inklusive Aufhängung ein Monstrum von insgesamt 24 Meter Länge, rund eine halbe Tonne schwer. Nur wenige Piloten in Deutschland beherrschen den Umgang mit der fliegenden Säge. Ein riskanter Job, und eine fliegerische Herausforderung. Die Schwierigkeit, so erklärt Jürgen Schütz, besteht darin, die frei schwingende Säge so zu kontrollieren, dass sie nur dort arbeitet wo man sie haben will. Schließlich darf er nur Äste absägen, die Baumstämme müssen unversehrt bleiben.

Immer auf Nummer sicher gehen

Dieser Job erfordert präzises Fliegen und er verzeiht keine Fehler. Vor jedem Flug muss Jürgen Schütz den Hubschrauber gründlich checken. Eine intakte Maschine ist seine Lebensversicherung. Bei diesem Einsatz ist es eine so genannte BO 105, ein leistungsstarkes Arbeitspferd mit 840 PS aus zwei Turbinen. Fällt eine aus, könnte der Pilot noch mit der anderen notlanden. Besonders genau prüft Jürgen Schütz das Hydrauliksystem. Würde das komplett den Dienst versagen, wäre er chancenlos. Co-Pilot Benjamin Reichmann hilft beim Montieren der Spezialtüren, die der Heli fürs Sägen braucht. Die sind nach unten offen, so dass sich die Piloten weit aus dem Cockpit lehnen können und alles unter ihnen im Blick haben.

Reporterin Lena Ganschow soll während der Sägearbeiten Stefan Gödtel unterstützen, der als Flughelfer vom Boden aus den Hubschrauber per Funk dirigiert. Weil der Heli ordentlich Wind macht, können Dreck und Äste durch die Luft fliegen. Deshalb ist Schutzkleidung Pflicht. Dazu ein Helm, ausgestattet mit Sprechfunk und eine Skibrille als Augenschutz. Bestens vorbereitet fährt die Boden-Crew ins Einsatzgebiet.

Hohe Flugkunst

Vorsichtig hebt der Hubschrauber ab. Schon das Aufrichten der Säge ist eine Kunst, das 24 Meter lange Gerät ruhig in der Luft zu halten will gelernt sein.

Jürgen Schütz fliegt, sein Co-Pilot achtet während der Sägearbeiten darauf, dass der Hubschrauber nirgends hängen bleibt. Am Einsatzort, einer Stromleitung im Wald bei Münchweiler, sehen Lena Ganschow und Stefan Gödtel den Hubschrauber langsam auf sich zukommen. An seiner Unterseite der unglaublich lange „Rüssel“ mit Säge. Die beiden Flughelfer müssen darauf achten, dass das messerscharfe Arbeitsgerät keinen Baumstamm erwischt und den Piloten per Funk entsprechend einweisen. Außerdem dürfen sich keine Spaziergänger nähern, denn das Gebiet ist nicht abgesperrt. Pilot Schütz braucht fliegerisches Fingerspitzengefühl. Manchmal kommt er der Stromleitung bedrohlich nahe. Die ist zwar abgeschaltet, aber an ihr hängen zu bleiben, wäre trotzdem sehr gefährlich. Mit chirurgischer Präzision rasiert die Hubschraubersäge alle überstehenden Äste ab. Wie ein großes Pendel schwingt sie sich von Baum zu Baum. Das Gebläse des Rotors wirbelt ein Gemisch aus Erde und Holz durch die Luft. Lena Ganschow und Stefan Gödtel halten sich die Hände vors Gesicht und bleiben respektvoll auf Abstand. Es läuft gut, und bald ist der Einsatz hier erledigt: Es gibt wieder eine saubere Schneise für die Stromleitung.

Kaum Alternativen

Das hält jetzt für die nächsten fünf bis sechs Jahre, dann muss die fliegende Säge an dieser Stelle wieder ran. Gesägt werden darf aus Naturschutzgründen nur von Mitte Oktober bis Mitte März. Doch warum muss es überhaupt eine so gewagte Konstruktion wie die Hubschraubersäge sein? Die Bäume von Hand zu beschneiden würde viel länger dauern und wäre am Ende teurer, erfährt die SWR-Odysso-Reporterin. Das Stromkabel unter die Erde legen? - nahezu unbezahlbar. Und warum fällt man die Bäume direkt an der Stromleitung nicht einfach, will Reporterin Ganschow von Stefan Gödtel wissen.

Diese so genannten Randbäume lässt man mit Absicht stehen, erklärt der Fachmann, denn sie haben stärkere Wurzeln als die dahinter stehenden Bäume. Sollten die bei einem heftigen Sturm umstürzen, würden sie nicht in die Stromleitung fallen, weil die stabileren Randbäume sie auffangen. Für die Sicherheit des Netzes gibt es zur Hubschraubersäge also kaum Alternativen. Bezahlt wird diese Arbeit vom Energieversorger, und damit letztlich von uns Stromkunden.

Auftanken für Mensch und Maschine

Nach jeder Stunde ist Pause. Hubschrauber und Säge brauchen Sprit, die Piloten eine Pause. Die Konzentration hoch zu halten ist nur möglich, wenn man zwischendurch mal "runterkommt", besonders an einem Tag wie diesem. Jürgen Schütz berichtet, dass ihm der Wind zu schaffen macht. Zwischen Stromleitung und Bäumen ist nur wenig Platz, und der Wind macht das ohnehin anspruchsvolle Fliegen mit Säge deshalb noch schwieriger. "Fliegen mit Außenlast" nennt sich das im Fachjargon. Gelernt hat er das Ganze mit einem Dummy aus Eisenrohr, denn eine geregelte Ausbildung dafür gibt es nicht, höchstens bei der Bundeswehr oder beim Bundesgrenzschutz. In der Privatwirtschaft heißt die Devise "Learning by doing", viel üben und ein gutes Nervenkostüm. Aber das haben sie hier alle im Team.

Teamwork wird großgeschrieben

Jeder packt an wo er kann - und jeder kann fast alles: auch der Tankwagenfahrer und Flughelfer Gödtel haben einen Pilotenschein, verstehen also was von der Materie. Beim letzten Einsatz ist die Säge kaputt gegangen, ein Defekt in der Elektrik. Jürgen Schütz muss sich mit der Reparatur beeilen, sonst bekommt er sein Programm nicht durch. Bevor er Pilot wurde, war er Elektriker. Jetzt steckt er bis zum Hals im Motorraum der Säge und sucht den Fehler. Er nimmt es locker denn er weiß, dass das Material sehr stark beansprucht wird. Da ist es ganz normal, dass auch mal was kaputt geht. Seine Kollegen betanken in der Zwischenzeit den Hubschrauber, besorgen Ersatzteile. Lena Ganschow hilft beim Wechseln eines stumpfen Sägeblatts. Nach zwei Stunden Zwangspause macht sich die Crew auf zur nächsten Stromleitung. So läuft das die kommenden Wochen, quer durch die Pfalz. Am Ende des Tages ist die Odysso-Reporterin froh, den Job des Flughelfers am Boden nicht jeden Tag machen zu müssen. Die ganze Zeit im Hubschraubergebläse zu stehen ist hart und das Gelände im Wald manchmal sehr schwierig. Dazu permanente Ortswechsel mit Material und Mannschaft. Pilot Jürgen Schütz vergleicht seine Truppe deshalb auch gern mit einem Wanderzirkus - aber ihm gefällt‘s.