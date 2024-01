Hightech gegen Straßenschäden

per Mail teilen

Besonders groß ist die Schlaglochgefahr nach dem Winter. Tonnenschwere LKW und zehntausende Autos pro Tag setzen deutschen Autobahnen schwer zu. Nun erfasst eine Schlagloch-Taskforce schon kleinste Risse im Entstehungsstadium.

Ein Laser auf der Autobahn

Die Verkehrsbehörden haben eine Taskforce beauftragt. Sie soll Straßenschäden auf Autobahnen und Bundesstraßen ausfindig machen und Schlaglöcher quasi "vorhersehen". Hermann Beuchels Mission steht am Anfang. Er ist Messingenieur und soll schon kleinste Macken in der Fahrbahn aufspüren – bevor sie sich zur Gefahr und Kostenfalle ausweiten. Sein Werkzeug ist ein orangener Transporter, innen und außen voller Hightech: hochauflösende Kameras, um die Straßenoberfläche aufzunehmen. Blitzlichter, die dabei auch winzige Risse sichtbar machen. Auf dem Dach ein GPS-System, das die exakte Position der Schäden bestimmt. Und schließlich: ein unscheinbarer, grauer Kasten. Darin steckt ein Laserscanner, der die Straßenoberfläche abtastet - rund eine Million Mal pro Sekunde. Der Laserscanner vermisst die Fahrbahn über die gesamte Spurbreite und erkennt dabei kleinste Unebenheiten. Zusammen mit den Kamerabildern und den GPS-Daten entsteht so ein Profil der Autobahn.

Mit 80 durch ein Schlagloch

Wie wichtig eine intakte Fahrbahn ist, weiß Beuchel aus eigener Erfahrung. Auf der A9 in Bayern hat es ihn während einer Messung schon selbst erwischt. "Einmal habe ich es erlebt auf der A 9 in Bayern", erzählt der Ingenieur. "Da bin ich durch ein Schlagloch gefahren, da ist sogar ein Messsystem ausgegangen. Das ist auf der Autobahn natürlich höchst gefährlich, weil da die Geschwindigkeiten hoch sind. Ich fahre 80 - wenn da einer mit 180 durchfährt, ich glaube, da kann ein Auto kaputt gehen." Für Hermann Beuchel geht es heute über die A 67, eine der Hauptachsen in Südhessen. 70.000 Fahrzeuge pro Tag, davon 10.000 LKW. Im Jahr 2009 war fast die Hälfte der Fahrbahn sanierungsbedürftig und musste erneuert werden. Mit maximal 90 Stundenkilometern kann Beuchel den aktuellen Zustand der Autobahn messen. Sonst wäre der Bordcomputer mit der Datenmenge überfordert.

Messungen im Vier-Jahres-Rhythmus

Bei jeder Messung ist der Ingenieur 10 Tage am Stück alleine auf Deutschlands Straßen unterwegs. "Die Trennung von der Familie ist schon schwierig", sagt er.

"Aber das wissen jetzt alle und haben sich dran gewöhnt, das geht. Das Schöne ist, man kommt in Deutschland rum." Rund 13.000 Kilometer Autobahn müssen innerhalb von zwei Jahren von Messfahrzeugen abgefahren werden - Spur für Spur. Dann sind die Bundesstraßen an der Reihe, danach wieder die Autobahnen. Alle vier Jahre wird so der aktuelle Zustand einer Straße erfasst.

Die Straßen bekommen Noten

Damit aus den gesammelten Daten ein Gesamtbild wird, müssen sie ausgewertet werden. Dafür ist unter anderem Julia Mende zuständig. Die Geoinformatikerin erstellt aus Kamerabildern und Scannerdaten Protokolle. Meter für Meter sichtet sie dafür die Straßenprofile. "Es ist schon mit der Zeit sehr, sehr mühsam", sagt sie. "Weil man eben wirklich lange auf den Computer gucken muss und lang immer die Schäden sehen muss. Man sieht dann abends schon die Straße vor Augen." Das Ergebnis dieser Arbeit: Die Autobahnen bekommen Noten. Für die A 67 sieht es vergleichsweise gut aus. Noch 10 Prozent sind sanierungsbedürftig und sollen größtenteils bald ausgebessert werden. Doch andere Autobahnen schneiden schlechter ab. Anhand der Benotung können die Verkehrsbehörden nun entscheiden, bei welchen Straßen der Handlungsbedarf am größten ist. Damit gefährliche Schäden wie Schlaglöcher möglichst gar nicht erst entstehen.