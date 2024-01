Arbeitsplätze in Gefahr

Viele Autobahnen in Deutschland sind in die Jahre gekommen. Einst waren das Milliarden Mark teure Investitionen und Sinnbilder des Aufschwungs in den Wirtschaftswunderjahren – jetzt sind sie Buckelpisten.

Nadelöhr Leverkusener Brücke Jürgen Keus fährt seit 30 Jahren LKW. Er liebt seinen Job immer noch. Obwohl Staus, marode Straßen und der Zeitdruck immer heftiger werden. Wenn er frische Lebensmittel aus Aachen zum Verteilzentrum der großen Discounter in Leverkusen fährt, sind das eigentlich nur knapp 80 Kilometer. Das muss er in einer guten Stunde schaffen. Spielraum gibt es keinen. Denn neben den maroden Straßen, vielen Baustellen und Umleitungen machen die Kunden Druck. Endladezeiten müssen 48 Stunden zuvor angemeldet werden. Und seine Arbeitszeiten sind von der EU streng limitiert. Da kann die Fahrt schon mal ein allmorgendlicher Alptraum werden. "Durch die Städte dürfen wir nicht mehr", sagt Jürgen Keus, "die andere Seite von Köln rumfahren, ist genau die gleiche Katastrophe, da gibt es noch Ausweichstrecken, Schleichwege, teilweise über Landstraße, damit ich noch halbwegs hinkomme mit den Zeiten". Das Nadelöhr auf dieser Strecke ist die baufällige Leverkusener Autobahnbrücke. Letztes Jahr war sie komplett gesperrt, jetzt gilt sicherheitshalber Tempo 60. In den nächsten Jahren muss die Verkehrsschlagader komplett ersetzt werden. Die Königin der Autobahnen Vor 40 Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass die schönen neuen Autobahnen so schnell an ihre Belastungsgrenzen kommen würden. Die "Sauerlandlinie" A45 etwa sollte einer ganzen Region wirtschaftlichen Wohlstand bringen. Kühne Brücken wurden gebaut - von denen heute viele baufällig sind. Die Region fürchtet, wieder ins Abseits zu geraten. Die Stahlindustrie im Siegerland spürt schon heute die Auswirkungen. Bei SMS Siemag werden Anlagen für Walzwerke in aller Welt gebaut. Deutscher Maschinenbau ist gefragt. Die bis zu 300 Tonnen schweren Bauteile müssen irgendwie zu einem Überseehafen kommen. Und das wird immer schwieriger. Früher dauerte so ein Transport eine Nacht. Heute sind es acht bis neun Nächte. Für die Firma werden die umständlichen Transporte zu einem entscheidenden Nachteil im weltweiten Wettbewerb. Das könnte die Firma über kurz oder lang dazu zwingen, die Produktion schwerer Stahlbauteile an einen Standort mit besserer Verkehrsanbindung zu verlagern - wenn Straßen und Brücken nicht schnell saniert werden.