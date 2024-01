Wovon lebten die Bauern?

Etwa neunzig Prozent der mittelalterlichen Bevölkerung waren unfreie Bauern. Sie bestellten Äcker und Felder, die sie von ihren Herren bekommen hatten. Dafür mussten die Bauern den Adel und sein Gefolge mit Lebensmitteln und Arbeitsdiensten versorgen.

Ritterburgen beherrschten die Landschaft im Mittelalter. Doch die meisten Menschen lebten zu Füßen der hochgelegenen Burgen - auf Bauernhöfen. Es war eine sehr einfache Landwirtschaft mit wenig Technik und vielen Menschen, die mitarbeiten mussten. Das Leben der Bauern verlief streng im Rhythmus der Jahreszeiten.

Der Bodensee als Pollenarchiv

Was im Mittelalter so alles angebaut wurde, kann man erstaunlicher Weise im Bodensee herausfinden: Von einer schwimmenden Plattform aus unternehmen Forscher hierfür Bohrungen.

Die Schlammablagerungen vom Grund des Sees, das sogenannte Sediment, sind für die Wissenschaftler das Vegetationsarchiv des ganzen Großraumes Bodensee. Denn Pollen sind von überall hier her geweht worden und haben sich dann Schicht für Schicht abgesetzt.

Ein Bohrkern aus einer Sedimentschicht des Mittelalters ist für den Archäobotaniker Prof. Manfred Rösch ein wichtiges Beweisstück um zu bestimmen, welche Pflanzen früher angebaut wurden. Tausende von Pollen befinden sich in dieser Probe, die im Labor noch analysiert werden. So hofft er, dem bäuerlichen Leben vor 500 Jahren wieder ein Stück näher zu kommen.

Der Speiseplan im Mittelalter

Die Bauern waren damals vorwiegend Selbstversorger, und das meist mehr schlecht als recht. Missernten und Tierseuchen führten immer wieder zu Hungersnöten. Wie reich oder karg der Tisch gedeckt war zeigen die Sedimentproben vom Bodensee im Labor von Manfred Rösch. Einzelne Pollen aus dem Sediment wurden isoliert.

Neben der Bestimmung der Art ist auch die Auszählung ihrer Häufigkeit wichtig. Die Zahlenverhältnisse geben Auskunft darüber, welche Obst- und Getreidesorten beliebt waren - z.B. Äpfel, Zwetschgen, Roggen und Dinkel. Und auch über die Erträge der mittelalterlichen Landwirtschaft können die Wissenschaftler nun fundiert Auskunft geben.

"Die Erträge waren damals im Vergleich zu heute miserabel", so Prof. Rösch, "Niedrig, weniger als zehn Prozent der heutigen Durchschnittserträge. Die Gründe hierfür sind, dass man nicht genügend Dünger hatte. Man hatte nicht viel Vieh, weil man kein Grünland hatte, weil alles unter Acker war. Man hat nicht viel Mist erzeugt." Das Schwein war und ist der wichtigste Fleischlieferant in Mitteleuropa. Das lag im Mittelalter auch an den vielen Wäldern, die im Spätherbst zur Mast genutzt werden konnten. Eicheln waren das Kraftfutter für die Tiere. Das hat heute noch in Spanien Tradition und liefert einen der teuersten Schinken. Im Mittelalter sparte man mit dieser Methode Futter.

Viehzucht im Mittelalter

Woher weiß man überhaupt, welche Tiere im Mittelalter verzehrt wurden? Das ist das Spezialgebiet der Archäozoologin Dr. Elisabeth Stephan. Sie bestimmt Knochenfunde aus archäologischen Grabungen, zum Beispiel wenn eine Küchenabfallgrube eines Bauernhofs entdeckt wurde. Dabei fällt ihr eine Sache immer wieder auf: "Die mittelalterlichen Haustiere waren deutlich kleiner als die heutigen Haustiere. Das betrifft das Rind, wie auch Schaf, Ziege und das Schwein. Als Beispiel habe ich hier mal Rinderknochen mitgebracht, einmal ein Oberarmknochen vom mittelalterlichen Hausrind und einmal ein Oberarmknochen vom heutigen Hausrind. Sie sehen, der Knochen vom Mittelalterrind ist kürzer und schmaler. Die Widerristhöhe vom Mittelalterrind war nur 1 Meter bis 1,20 Meter und bei heutigen Rindern liegt die bei 1,40 Meter ungefähr. Das mittelalterliche Rind hat nur ungefähr 250 Kilogramm gewogen, war zierlich und klein und heutige Rinder wiegen mindestens 500 Kilogramm."

Die Knochenfunde belegen auch, dass der Speiseplan im Mittelalter weitaus vielfältiger war: Vögel wie Spatzen und Schwalben, aber auch Pfau, Schwan und Reiher wurden gegrillt.

Damals entstand der Spruch: „Da brat mir doch mal einer einen Storch!“ Dr. Stephan identifiziert auch Bär, Eichhörnchen, Murmeltier und Igel in den ausgegrabenen Küchenabfällen. "All you can eat" mal ganz anders.

Gekocht wurde über dem offenen Feuer. Die mittelalterliche Rauchküche nutzte das geschickt aus. Würste, Schinken und Fleisch wurden so haltbar gemacht.

Jagdwild hingegen war für die Bauern tabu und nur den adeligen Herren vorbehalten. Wilderei wurde streng bestraft.

Hohe Abgaben an den Lehensherr

Nervosität herrschte dann in einem mittelalterlichen Dorf wenn sich der Abgabeneintreiber des Grundherrn sehen ließ. Bis zu 30 Prozent ihrer Erträge mussten die Bauern an ihren Schutzherrn, den Ritter, abgeben. Das war sehr viel, da die meisten Bauern gerade so über die Runden kamen. Eine schlechte Ernte und schon hatten sie ein großes Problem. Abgerechnet wurde in Naturalien, aber auch mit Geld.

Der Volksprediger Berthold von Regensburg sprach der Landbevölkerung aus der Seele: "Ihr habt gelebt so manchen üblen Tag in großer Arbeit spät und früh und müsst eben alles das arbeiten, dessen die Welt bedarf, und von dem allzusammen wird euch mit Not nur so viel bleiben, dass ihr nicht viel besser esst als eure Schweine."

Nehmen und Geben als Grundprinzip

Bauern waren damals nicht frei. Doch sie waren keine Sklaven der Grundherren. Es war ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit, das durch Gesetz festgeschrieben war: "Wir sullen den herrn darumbe dienen, daz sie uns beschirmen. Beschirmen sie uns nit, so sind wir inen nicht dienstes schuldig."

Das Abhängigkeitsverhältnis Bauer - Ritter hatte auch eine andere Seite: Der Ritter übte die Gerichtsbarkeit aus. Er schlichtete Streit unter den Bauern und sorgte so für Rechtssicherheit. In Zeiten der Gefahr bot der Herr auf der Burg seinen Untertanen zudem Schutz. Bei Überfällen konnten sie sich mit ihrem Vieh hinter die Mauern flüchten. Nehmen und Geben war ein Grundprinzip der Gesellschaft des Mittelalters.