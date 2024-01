Metamorphose auf der Straße

Stressfaktor Auto



Vom friedlichen Familienpapa zum Rad-Rambo, von der lieben Mutter zur Pkw-Furie, vom ruhigen Opa zum meckernden Passanten. Wer macht aus uns solch verbissene Straßenkämpfer, versetzt uns in den „Streetfightermodus"? Schuld sind immer die anderen.

Experten schätzen, dass ein Drittel aller Unfälle auf aggressives Verhalten zurückzuführen ist: Rasen, Drängeln, Nötigen. Doch sind wir wirklich aggressiver und rücksichtsloser geworden? Valide Daten dazu sind schwer zu generieren. Es gibt bisher keine Studien, in denen Aggressionen im Straßenverkehr zuverlässig gemessen worden sind.

Jörg-Michael Sohn ist seit 25 Jahren Verkehrspsychologe in Hamburg. Seine Erfahrungen aus der Praxis belegen: Es wird zunehmend hitziger auf dem Asphalt: "Wir erleben Verkehr eigentlich als Quelle von Frustration und nicht von Entspannung, Vorankommen und uneingeschränkter Mobilität, sondern als stockender, mühsamer, lauter, dichter, uns hemmender Verkehr." Und das schaffe eben immer mehr Frustration. Früher war zwar nicht alles besser, aber mehr Platz auf den Straßen als heute. Diese Tatsache blendet die Autowerbung natürlich aus, verspricht weiterhin Freiheit, Mobilität und Agilität am Steuer. Tatsächlich aber erleben wir immer mehr Stau und Stress. Was macht das mit uns?

Beispiel: Die Radlerin

Wer auf Hamburgs Straßen Fahrrad fährt, der hat immer was zu meckern. 50 Zentimeter schmale Fahrradwege, direkt daneben die Händler mit ihren Obstständen. Überall Falschparker und Fußgänger, die den ohnehin schon mickrigen Radweg blockieren. Hinzu kommt: Hamburg gehört zu den europäischen Städten, in denen die Autos am schnellsten unterwegs sind. Stefanie Fischer ist jede Woche zwischen 70 und 200 Kilometer per Rad im Straßenverkehr unterwegs. Sie merkt, dass es immer anstrengender wird. Die Zahl der Verkehrsteilnehmer und damit Stress, Lärm und Abgase nehmen zu, die Stimmung verschlechtert sich. Das Miteinander scheint nicht mehr so wichtig. Jeder sieht zu, dass er möglichst wenig benachteiligt wird und schnell durchkommt. Fischer muss zum Teil auch die Fahrbahn nutzen, fühlt sich aber von den Autos bedrängt und ausgebremst. Sie erlebt die Aggressivität, aber nicht nur die der Anderen. Auch sie selbst verliert oft genug die Beherrschung und pöbelt schon mal hinter Rücksichtslosen hinterher.

Beispiel: Der Autofahrer

Otto Staack fährt seit 18 Jahren Taxi. Sechs Tage die Woche zehn Stunden auf der Straße. Und er wundert sich, wie unvernünftig viele Radfahrer sind. Seine Meinung: Die anderen Verkehrsteilnehmer, Radler und Fußgänger, hätten Minderwertigkeitskomplexe. Kein Wunder: Er als Autofahrer ist ja auch der Stärkere. Bei einem Unfall hat der Autofahrer eine Beule im Blech, der Radler eine am Kopf. Dennoch wollen "die Schwächeren" immer mehr Rechte, meint Staack. Doch die stünden ihnen nicht zu, denn die Straße sei fürs Auto gebaut. So denken wahrscheinlich viele Autofahrer. Ein Machtkampf mit ungleichen Mitteln. Autofahrer sind abgekapselt, sind gegenüber Radfahrern und Fußgängern besser geschützt. Doch nicht nur vor Gefahren, auch vor Kommunikation, meint Psychologe Sohn: "Wenn ich im Auto sitze, bin ich kaum noch sichtbar. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich abgeschlossen bin, sehen sie mich kaum noch, sie verstehen mich nicht mehr und ich kann, auch wenn ich Gesten mache, kaum noch mit ihnen kommunizieren. Das heißt, sie haben ganz große Schwierigkeiten als Autofahrer, die Sachen auszuräumen, die wir normalerweise in einem Gespräch ausräumen können. Wenn Konflikte entstehen, können wir sie nicht lösen, sondern sie verschärfen sich."

Taxifahrer Otto Staack stellt Verkehrssünder zur Rede SWR SWR -

Doch selbst das Verlassen des Autos verbessert die Situation nicht unbedingt: Ist Staack hinter dem Steuer mal wieder auf 180, dann stellt er einen vermeintlichen Verkehrssünder gerne auch mal außerhalb seines Autos zur Rede - im Stile eines Verkehrserziehers. Dass jedoch sein Gegenüber solch einen Auftritt als Kommunikationsgesuch wertet, ist eher unwahrscheinlich.

Beispiel: Der Fußgänger

Das vermeintlich schwächste Glied der drei Verkehrsteilnehmer ist der Fußgänger. Dieter Beck, Vorsitzender der Bürgerinitiative "Fußgängerschutz gegen Falschradler" in Osnabrück beklagt eine Verwahrlosung der Sitten im Straßenverkehr und Schuld seien vor allem die Radfahrer. Für den Rentner sind sie die Verkehrsteilnehmer, die am häufigsten Regeln brechen. Sie preschen durch Fußgängerzonen, ignorieren rote Ampeln oder kurven waghalsig auf Fußwegen herum - und halten all das für Bagatelldelikte. Beck hat solchen Sitten den Kampf angesagt, weil er sich von der Politik im Stich gelassen fühlt. Sein Fazit klingt ähnlich wie das der Anderen: Es herrsche immer mehr eine Ellbogenmentalität. Jeder sehe nur sich, wolle durchkommen und möglichst schnell fahren.

Ich, ich, ich und Du danach?

Jörg Michael-Sohn kann diese Tendenz bestätigen: "Ich denke schon, dass gesellschaftlich so was zugenommen hat wie eine Ellbogenmentalität. Das heißt eine Grundhaltung, dass ich Eigeninteressen durchsetze und weniger auf die Interessen und Bedürfnisse anderer achte. Ich erlebe die anderen Verkehrsteilnehmer nicht als Mitbewegte, sondern als Konkurrenten, die um Freiräume konkurrieren und dieses Grundgefühl ist etwas, was eine gesellschaftliche Tendenz widerspiegelt."

Hinzu kommt: Vielen Menschen scheint es momentan generell schlechter zu gehen. Jobs sind nicht mehr so sicher wie einst, Arbeitgeber weniger sozial. So mancher arbeite viel, verdiene aber wenig. Bei so einer Grundstimmung will man nicht auch noch im Verkehr den Kürzeren ziehen, sprich den Anderen freundlich vorlassen, meint Sohn. Im Verkehr würden sich also gesellschaftliche Tendenzen widerspiegeln.

Was tun, wenn der Kamm schwillt?

Besser wird es zukünftig nicht werden, der Verkehr nimmt zu, der Platz nicht. Mehr Autos, mehr Radfahrer, mit immer variantenreicheren und oft überdimensionierten Gefährten. Dazwischen wuseln auch noch Fußgänger. Was also tun? Durchatmen! Tatsächlich schreibt das so der TÜV Süd: Ganz tief durchatmen! Und sein Gegenüber verstehen lernen. Warum hat er das jetzt gemacht? Nichts persönlich nehmen. Nur wer den Verkehr als ein Gemeinschaftsprojekt betrachtet, kann auch gemeinschaftlich handeln, meint der Psychologe. Vorausschauendes Fahren, Rücksicht, eine freundliche Geste zur rechten Zeit und manch potenziell hitzige Situation ist schon entschärft.