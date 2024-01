Übergewichtige leben länger

Macht Übergewicht wirklich krank, verkürzt es sogar das Leben? Nicht unbedingt, ein paar Fettpölsterchen können sogar nützlich sein, um Krankheiten besser zu überstehen. Liegt das gesunde Schönheitsideal also in einer Rubensfigur?

Das weiß doch jeder: Wer übermäßig dick ist, gefährdet seine Gesundheit. Dicke werden doch schneller krank und sterben früher. Oder? "Das ist so verallgemeinert falsch", sagt der Arzt und Hirnforscher Professor Achim Peters von der Universität Lübeck. Er beschäftigt sich seit dreißig Jahren mit den Mechanismen von Übergewicht und kommt mit seiner Forschungsgruppe zu Ergebnissen, die konträr zur bisherigen Lehrmeinung stehen.

Von wegen: Dicke sterben früher!

Peters hat eine Reihe von US-amerikanischen und deutschen Studien ausgewertet und kann belegen, dass Übergewichtige einen Hirnschlag oder Herzinfarkt besser verkraften als dünne Patienten. Auch von Diäten hält der Adipositasexperte nicht viel. So gut wie niemand schaffe es, durch eine Reduktionsdiät dauerhaft abzunehmen, so die Zahlen. Zudem verweist der Lübecker Forscher auf "Look ahead", eine große Studie in den USA, die den gesundheitlichen Nutzen von Abspeckprogrammen belegen sollte. 2.500 diabeteskranke Übergewichtige bekamen über Jahre ein spezielles Sport- und Diätprogramm. Eine gleich große Kontrollgruppe blieb sozusagen unbehandelt. Nach zehn Jahren wurde die Studie 2012 ergebnislos abgebrochen. Entgegen der Erwartungen gab es zwischen den beiden Gruppen keinerlei Unterschiede, was Krankheiten oder Sterblichkeit betrifft.

Stress macht dick - oder krank

Nach Ansicht von Peters ist Übergewicht keine Krankheit, die man heilen muss. Im Gegenteil: Der Wissenschaftler ist davon überzeugt, dass Dicksein sogar dabei hilft, Stress auf gesunde Art zu bewältigen. Diese These haben Peters und sein Team mit einem Experiment überprüft: Die Lübecker Forscher haben zunächst 20 normalgewichtige Studenten zu einem Stresstest eingeladen. Die Probanden mussten ein fieses Vorstellungsgespräch hinter sich bringen und dazu noch Rechenaufgaben lösen. Eine Blutprobe zeigte bei allen Teilnehmern hohe Werte des Stresshormons Cortisol.

Denselben Versuch durchliefen auch 20 übergewichtige Probanden. Überraschendes Resultat: Die "dicken" Testpersonen hatten nach dem anstrengenden Test wesentlich weniger Cortisol-Stresshormone im Blut als die dünnen Probanden. Zudem haben die Wissenschaftler den Stoffwechsel der Probanden verglichen und auch die Hirnaktivität überprüft. Aus den Studienergebnissen zieht Peters die Schlussfolgerung, dass Übergewichtige eine Art Schutzschalter im Gehirn haben, der bei Stress umgelegt wird.

Fettpolster als Gesundheitsschutz

Bei Stress braucht das Gehirn mehr Energie. Die Nebennieren produzieren das Stresshormon Cortisol, um Zuckerreserven abzurufen. Bei Übergewichtigen führt das zu Hunger; sie essen mehr. Durch die zusätzliche Nahrung wird der Zuckerbedarf des Gehirns gedeckt, der Stresspegel sinkt. Ein Teil der zusätzlichen Energie wird allerdings als Fett im Körper eingelagert.

Dünne Menschen dagegen reagieren anders auf Stress: Ihr Gehirn fordert keine zusätzlich Nahrung, sondern holt sich den benötigten Zucker aus den körpereigenen Reserven. Diese Menschen bleiben dünn oder nehmen bei Stress sogar ab, bezahlen das allerdings mit dauerhaft hohen Stresshormon-Konzentrationen.

Wer bei Stress dick wird oder dünn bleibt, sei genetisch festgelegt, erklärt Peters. Sorgen macht sich der Forscher vor allem um die dünnen Gestressten: "Unter Stress wird man entweder dick oder krank. Um die dünnen Gestressten steht es schlechter als um die Dicken. Sie haben in der öffentlichen Wahrnehmung kein Problem - sie sterben aber früher. An Herz-Kreislauf Erkrankungen, Depression, Asthma. Sie brennen aus."

Salopp gesagt sind also die Fettpolster der übergewichtigen Probanden nach dieser Theorie keine Last, sondern ein Schutz. Wer gesund und dauerhaft abnehmen will, sagt Peters, der muss die Ursache bekämpfen - also den belastenden Stress.

Therapie als Weg aus der Adipositas

Die Forschungsergebnisse von Achim Peters sind in der Fachwelt umstritten. Viele Mediziner warnen vor einer Verharmlosung des Übergewichts, besonders bei extrem adipösen Menschen. Doch der Zusammenhang zwischen Stress und Gewicht wird mehr und mehr in der Therapie von Adipositas berücksichtigt. Die 19-jährige Pauline etwa leidet seit vielen Jahren unter Übergewicht. Sie wiegt 100 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,70 Meter. Das entspricht einem Body-Mass-Index von 35. Damit gilt sie sogar als fettsüchtig. Unzählige Diäten hat sie versucht, sogar eine Abspeckkur in einer Klinik hinter sich gebracht. Statt Erfolg setzte nach kurzer Zeit der sogenannte Yoyo-Effekt ein - mit noch mehr Kilos auf den Rippen.

Um den Teufelskreis aus Diät und Übergewicht zu durchbrechen, hat Pauline sich an die Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Lisa Pecho gewandt. Die Internistin ist spezialisiert auf Essstörungen. Stress spielt auch nach ihrer Ansicht dabei eine große Rolle. Die wichtigsten Therapieschritte seien daher: Schluss mit Diäten, den Druck rausnehmen und die Ursache der Essstörung erkennen. Nur so könnten Betroffene ihr Verhalten ändern und zu normalen Mahlzeiten zurückkehren.

Keine Diäten mehr! Eine Riesenerleichterung für die 19-Jährige. Abnehmen will sie auf jeden Fall, ganz egal, ob Übergewicht nun gesund ist oder nicht: "Ich brauche keine Modelmaße, aber Konfektionsgröße 40 sollte es schon sein. Ich will einfach in ganz normalen Geschäften shoppen gehen!" Schon nach den ersten Therapiesitzungen ist Pauline entspannter und hat weniger Heißhungerattacken. Die Folge: Sie wiegt sechs Kilogramm weniger, ohne sich darum besonders bemüht zu haben. Ein Riesenerfolg!