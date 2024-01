per Mail teilen

Zahlen können so viel. Sie können uns sogar sagen, wer wir sind. Odysso hat gezählt, gewogen, vermessen und fragt: Wie sieht er der typische Baden-Württemberger aus und wie der typische Rheinland-Pfälzer? Sind die beiden sich am Ende ähnlicher als gedacht?

Ein Blick in die Statistik zeigt die feinen Unterschiede zwischen Rheinland-Pfälzern und Baden-Württembergern. Statistisch gesehen ist der durchschnittliche Baden-Württemberger 42 Jahre alt, leicht übergewichtig und 1,77 Meter groß. Er heißt wahrscheinlich Thomas, Andreas, Stefan oder Michael - das waren die beliebtesten Vornamen in den 1990er Jahren. Seine Frau ist zwölf Zentimeter kleiner und mit einem Gewicht von 66,8 Kilogramm auch 15,5 Kilogramm leichter als er.

Der durchschnittliche Rheinland-Pfälzer hingegen misst stolze 1,78 Meter und wiegt 1,7 Kilogramm mehr. Auch er heißt Thomas, Andreas, Stefan oder Michael - die Namensmode der Siebziger ist in beiden Bundesländern sehr ähnlich. Der typische Rheinland-Pfälzer ist ebenfalls verheiratet. Seine Gattin ist 1,65 Meter groß und wiegt 68,3 Kilogramm.

Ob Männlein oder Weiblein, ob Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg: rein statistisch gesehen ist der typische Südwestler ein bisschen zu dick.

Die typische Familie

Sowohl die typische baden-württembergische Familie, als auch die typische rheinland-pfälzische Familie hat 1,3 Kinder, und wenn sie mit der aktuellen Namensmode gegangen sind, heißen die Kleinen Leon oder Marie.

Das traute Liebesglück ist beim typischen Baden-Württemberger etwas beständiger als beim Rheinland-Pfälzer. Die höhere Scheidungsrate hat eindeutig Rheinland-Pfalz: Bei 10.000 Ehen werden im Schnitt 123 geschieden. In Baden-Württemberg sind es nur 97. Ein bisschen glücklicher sind die Menschen in Baden-Württemberg. Im nationalen Glücksranking liegen die Badener auf Platz fünf, die Württemberger auf Platz sieben und die Rheinland-Pfälzer auf Platz acht.

Das typische Leben

Sowohl der durchschnittliche Rheinland-Pfälzer als auch der durchschnittliche Baden-Württemberger hat einen Hauptschulabschluss und anschließend eine Lehre gemacht. Für ihren Lebensunterhalt müssen beide Vollzeit arbeiten. Das sind immerhin stolze 40 Stunden in der Woche.

Wie lebt der typische Landesbewohner? SWR SWR -

Das lohnt sich aber: 53 Prozent der Baden-Württemberger und 58 Prozent der Rheinland-Pfälzer leben in ihren eigenen vier Wänden. Bei den Baden-Württembergern hat dabei häufiger ein Bausparvertrag geholfen.

Beide leben tendenziell in Kleinstädten, wobei es bei Baden-Württembergern ruhig etwas größer sein darf. Sie bevorzugen Kleinstädte mit einer Einwohnerzahl zwischen 20.000 und 50.000. Rheinland-Pfälzer mögen es etwas kleiner, was die Stadt betrifft. Sie wohnen eher in Kleinstädten mit einer Einwohnerzahl unter 10.000. Dafür hat der typische Rheinland-Pfälzer allerdings eine größere Wohnung als der Baden-Württemberger.

Das Vereinsleben mögen beide. Der Rheinland-Pfälzer noch etwas mehr und verbringt seine Freizeit gerne auf dem Fußballplatz. Zu einem guten Tröpfchen Alkohol sagen beide nicht nein. Im Gegenteil. Jeder Haushalt im gesamten Südwesten kauft im Schnitt monatlich acht Liter Bier und vier Liter Wein. Damit trinken die Menschen hier mehr Wein als in anderen Regionen Deutschlands.

Der typische Verdienst

Stolze 52.804 Euro Brutto-Jahresgehalt hat der typische baden-württembergische Mann auf seinen Gehaltszettel stehen. Berechnet wurde hier das Einkommen im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich. Damit steht er ganz oben auf der deutschen Gehaltsliste. Nirgendwo verdienen Männer im Schnitt so viel wie in Baden-Württemberg.

Da kann der typische Rheinland-Pfälzer nur traurig schauen, denn er verdient satte 6.000 Euro weniger im Jahr. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern ist das aber trotzdem gar nicht so schlecht. Immerhin verdient er mehr als der durchschnittliche deutsche Mann, und das ist doch die Hauptsache.