Wie problematisch ist Kunstschnee?

Wegen der Klimaerwärmung kommt immer mehr Kunstschnee zum Einsatz. Umweltschützer stört dabei nicht nur der hohe Wasser- und Stromverbrauch.

Ohne Kunstschnee wäre in Mittelgebirgen wie im Schwarzwald, Hunsrück, Westerwald, in der Eifel oder auf der Schwäbischen Alb Skifahren kaum noch möglich. Tourismusverbände und Skiliftbetreiber setzen deshalb auf Kunstschnee. SWR-Wissenschaftsjournalist Axel Wagner hat sich für "frag odysso" auf Spurensuche nach den Chancen und Risiken des künstlichen Weiß begeben.

Wo hast Du recherchiert?

Mein erstes Ziel war die Schwarzwaldhochstraße. An mehreren Standorten stehen Schneekanonen. Die brauchen jede Menge Wasser. Und auch Strom: Die Beschneiung von gerademal hundert mal hundert Metern Piste verbraucht laut Skiverband schon so viel Strom wie fünf Familien pro Jahr!

Wie wirkt sich Kunstschnee auf die Natur und die Landschaft aus?

Die Geografin Carmen de Jong forscht an der Universität Straßburg. Sie befasst sich mit Kunstschnee - nicht nur im Schwarzwald, sondern auch in den Alpen und in den USA. Alle ihre Erhebungen zeigen: Kunstpisten belastet die Natur. Zum einen ist Kunstschnee an sich viel härter und viel undurchlässiger als Natur-Schnee. Dazu kommt, dass die Pistenraupen mehrere Tonnen wiegen. Sie sorgen dafür, dass nicht nur der Schnee zusammengedrückt wird, sondern auch der Boden darunter. So werden laut Untersuchungen der Forscherin auch die Böden unter der Kunstschneedecke immer undurchlässiger. Und der Wasserverbrauch ist ein Problem, denn das Wasser für die Schneekanonen stammt aus Bächen oder Seen der Region.

Pistenraupen sind so schwer, dass sie durch ihr Gewicht den Schnee und den Boden darunter zusätzlich verdichten SWR Jochen Schmid -

Dafür sollen ja extra Speicherseen angelegt werden.

Mit diesen künstlich angelegten Seen versucht man, Wasser über das Jahr zu sammeln. Naturschützer beklagen aber, dass dieses Wasser dann der Natur fehlt, die sie in heißen Sommern dringend braucht.

Und sie befürchten, dass das Wasser in den Speicherbecken verkeimt. Tatsächlich hat mir ein Skiliftbetreiber bestätigt, dass es gerade im vergangenen heißen Sommer an Wasser fehlte und man deshalb gut zwei Monate länger gebraucht habe als geplant, den Speichersee zu füllen. Das Wasser wird zwar belüftet, aber es könne schon sein, dass sich Bakterien darin bilden, räumt der Liftbetreiber im Film ein. Aber "den Schnee soll man schließlich auch nicht essen", sagt er.

Also ist die Keimbelastung von Speicherseen kein Problem?

Möglicherweise doch, denn Kunstschnee gelangt als Schmelzwasser zurück in den Wasserkreislauf. Gerade in einem Naturschutzgebiet wie etwa am Feldberg hat die Keimbelastung empfindliche Folgen für Tiere und Pflanzen, sagt die Forscherin Carmen de Jong. Sie nimmt regelmäßig Schmelzwasserproben, um die Zusammensetzung zu untersuchen. Schmelzwasser sei in keiner Weise vergleichbar mit einem natürlichen Gebirgsbach, betont sie: Es enthält sehr viel mehr Salze, Mineralien und eben auch Bakterien. Und auch während des Winters reichern sich im Kunstschnee problematische Stoffe an: Skifahrer und Schneeraupen verunreinigen den Schnee, der dann zu belastetem Wasser wird.

Gibt es noch weitere mögliche Umweltprobleme durch Kunstschnee?

Ja, etwa die bewusste Anreicherung des Wassers mit einem Mittel, das die Schneeproduktion verbessern soll: Das Mittel "Snow Max" beinhaltet Eiweißstoffe aus bestimmten Bakterien. Dadurch soll das Wasser schneller und bereits bei milderen Temperaturen gefrieren, sagt zumindest die Website des Herstellers. Das wird den Schneekanonen zugeführt, und die blasen es dann mit dem Kunstschnee auf die Piste.

In Deutschland ist das Mittel noch nicht erlaubt. Denn viele Gemeinden fürchten eine Belastung durch "Snow Max" als Nährboden für gefährliche Keime in Umwelt und Trinkwasser. Doch in Zeiten des Klimawandels wird der Druck auf die Skiliftbetreiber immer größer. Ich bin mir also nicht so ganz sicher, ob man nicht auch bei uns bald schon versuchen wird, Zusatzmittel einzusetzen. Der Skiliftbetreiber, mit dem ich gesprochen habe, will das aber nicht tun, wie er mir sagte.

Was ist das größte Problem in Sachen Kunstschneeproduktion?

Ich denke, der Strom- und Wasserverbrauch ist eine Herausforderung, wenn man das umweltverträglich machen will. Im Alpenraum entspricht laut einer Studie der Verbrauch zur Beschneiung für eine Saison dem dreifachen Jahreswasserverbrauch der Stadt München. Und das in Zeiten von Dürren, Erderwärmung und Klimawandel.

Resumée – Kunstschneepisten nutzen oder besser nicht?

Der Stromverbrauch lässt sich nicht weg diskutieren. Hinzu kommt, dass die Schneekanonen und Speicherbecken nicht wirklich schön anzusehen sind. Aber das Fahren auf solchen Pisten ganz bleiben lassen? Ich weiß es nicht, ich war auch schon auf solchen Pisten unterwegs. Im Endeffekt muss das wohl jeder für sich selbst entscheiden - aber es sollte uns wohl bewusst sein, dass Kunstschnee die Umwelt belastet.