Der lange Weg zur Organspende

Bevor ein Patient ein neues Organ bekommt, muss anderswo ein Mensch sterben. Erst nach einer ausführlichen Hirntoddiagnostik und einem Angehörigengespräch werden Organe entnommen.

„Nach meinem Tod“

„Nach meinem Tod“ steht auf dem Organspendeausweis – aber wie tot ist ein Organspender? Wenn mit seinen Organen Schwerstkranken geholfen werden soll, müssen sie in möglichst gutem Zustand sein. Dafür müssen sie möglichst lange gut mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden. Deshalb wird der Kreislauf des Körpers des Spenders über seinen Tod hinaus am Laufen gehalten. Das klingt erst einmal widersprüchlich: Ein Toter dessen Herz schlägt. Möglich wird dieser Zustand durch die moderne Intensivmedizin, die den Prozess des Sterbens grundlegend verändern kann.

Der normale Sterbeprozess

Ein Mensch kann auf unterschiedlichste Arten sterben, aber am Ende des Sterbensprozesses steht immer der Kreislaufstillstand mit dem nachfolgenden Absterben aller Zellen des Körpers. In der Folge kommt es dann zu den sogenannten sicheren Todeszeichen, etwa Totenflecken und Totenstarre.

Zum Kreislaufstillstand kommt es letztlich, weil das Herz stehenbleibt. Etwa wegen einem schweren Herzinfarkt, weil die Atmung aussetzt oder auch, weil das Gehirn abstirbt, was auch zu einem Aussetzen der Atmung führt. Dann bekommt das Herz nach kurzer Zeit keinen Sauerstoff mehr und hört auch auf zu schlagen. Das Herz-Kreislauf-System ist ein eng verwobenes System, in dem normalerweise alle Abläufe sehr eng miteinander verbunden sind. Bei seinem Zusammenbruch stirbt der Organismus binnen kurzer Zeit.

Auf einer Intensivstation kann dieser Sterbensprozess aber deutlich verzögert werden: Die Eigenatmung kann durch künstliche Beatmung ersetzt und die Herzfunktion durch Medikamente stabilisiert werden. Erst dadurch ist der Zustand des Hirntodes überhaupt möglich geworden.

Der Hirntod

Wenn bei einem Menschen das Gehirn komplett abstirbt, sprechen wir vom Hirntod des Menschen. Das ist kein vorübergehender Zustand, von dem man sich wieder erholen kann, sondern der vollständige und unumkehrbare Funktionsverlust des gesamten Gehirns. Damit ist das, was den Menschen im Kern ausmacht, unwiderruflich erloschen: Er kann nichts mehr empfinden oder fühlen, er kann seinen Körper nicht mehr bewusst steuern, er kann nicht mehr denken – weil das Organ abgestorben ist, mit dem er all das ein Leben lang getan hat. Unter anderem verschwindet mit dem Hirntod auch der Atemantrieb. Die Atmung setzt aus, wenig später versagt das Herz und der Kreislauf kommt zum erliegen. Normalerweise. Auf der Intensivstation kann der Hirntote künstlich beatmet werden und bleibt damit – auf den ersten Blick – „am Leben“. Darum ist dieser Zustand für viele Menschen nur schwer verständlich.

Zwischen einem Hirntoten und einem Menschen im tiefen Koma ist äußerlich kein großer Unterschied zu erkennen. Im Inneren jedoch könnte der Unterschied größer nicht sein: Ein Mensch im Koma kann sich zwar nicht äußern oder bemerkbar machen, aber er kann enorm viele Dinge wahrnehmen, an die er sich später, wenn er aus dem Koma erwacht, mitunter sogar bewusst erinnern kann. Der Alptraum für Viele: Was wenn die mich als möglichen Organspender für hirntot erklären, obwohl ich nur im Koma bin und noch alle Chancen habe, wieder gesund zu werden?

Wie lebendig sind Hirntote?

Um tief bewusstlose von hirntoten Patienten unterscheiden zu können, können eine Reihe von Untersuchungen gemacht werden. Im Zusammenhang mit der Organspende werden sie in der sogenannten Hirntoddiagnostik durchgeführt. Die Hirntoddiagnostik ist der Dreh- und Angelpunkt für die Organspende, denn ohne Feststellung des kompletten und unumkehrbaren Funktionsverlustes des gesamten Gehirns, wie die Mediziner den Hirntod nennen, ist bei uns keine Organspende möglich.

Grundsätzlich gilt: Kein Patient kommt als Organspender ins Krankenhaus. Wenn er beispielsweise nach einem schweren Unfall oder einer Hirnblutung auf die Intensivstation kommt, kämpfen die Ärzte oft tagelang um sein Leben. Wenn sich dann allerdings abzeichnet, dass sein Gehirn zu schwer geschädigt ist, ein Weiterleben unmöglich ist, stellt sich die Frage: Wie weiter machen?

Entweder können die Ärzte den Patienten begleitet sterben lassen, oder – wenn es dem Willen des Patienten entspricht – untersuchen, ob er die Voraussetzungen für eine Organspende erfüllt. Dafür muss er den Hirntod erreichen, sein Gehirn also komplett absterben. Das ist ein sehr spezieller Zustand, in den nur wenige Patienten kommen. Oftmals kommt es bereits zuvor zum Kreislaufstillstand oder aber das Gehirn stirbt nicht komplett ab, einzelne Funktionen bleiben erhalten. Solche Patienten scheiden als Organspender aus.

Organspender kann bei uns nur werden, wer auf einer Intensivstation unter künstlicher Beatmung den Zustand des Hirntodes erreicht, was durch genau vorgeschriebene Untersuchungen bewiesen werden muss.

Die Hirntoddiagnostik

Die Hirntoddiagnostik ist durch strenge Richtlinien geregelt. Unter anderem müssen zwei darin langjährig erfahrene Ärzte die Untersuchung durchführen, unabhängig voneinander übereinstimmend beurteilen und dokumentieren.

Als erstes prüfen sie, was bislang über den Patienten bekannt ist. In der Regel liegt der Patient bereits mehrere Tage auf der Intensivstation und hat zahlreiche Untersuchungen hinter sich. Über Tage haben die Intensivmediziner versucht ihn zu retten. Hat der Patient ein Krankheitsbild, aus dem sich ein Hirntod entwickeln kann? Passen die ganzen Befunde und die Entwicklung der zurückliegenden Tage zu einem möglichen Hirntod? Gibt es andere Umstände, die seinen Zustand erklären können? So dürfen beispielsweise keine Betäubungsmittel oder Schmerzmittel mehr in seinem Blut sein. Erst wenn diese Eingangsvoraussetzungen geprüft sind, beginnt die eigentliche Untersuchung am Patientenbett.

Die Untersuchung

Als erstes wird getestet, ob der Patient wirklich bewusstlos ist. Dann werden eine ganze Reihe von Reflexen getestet, die selbst im tiefen Koma noch erhalten sind:

Reagieren die Pupillen auf Licht, verändert sich ihre Größe?

Zuckt das Augenlid in einem Abwehrreflex, wenn die Augenhornhaut mit einem Wattestäbchen berührt wird?

Was machen die Augen, wenn der Kopf ruckartig zur Seite gedreht wird? Normalerweise kommt es dann zu einem Reflex, einem automatischen Gegensteuern, um die Blickrichtung zu halten. Ist dieser Reflex erloschen, Blicken die Augen starr geradeaus, das sogenannte Puppenkopfphänomen.

Gibt es eine Schmerzreaktion, wenn etwa eine Nadel durch die Nasenscheidewand gestochen wird? Verändern sich dabei Puls oder Blutdruck, kommt es zu einer reflexartigen Rötung der Augen, also Zeichen, dass dieser Schmerzreiz noch registriert wird?

Kommt es zum Würgereflex, wenn Rachen und Zäpfchen gereizt werden?

Ist noch der Hustenreflex auslösbar, wenn ein weicher Absaugschlauch bis in die Lunge vorgeschoben wird?

Als letztes wird geprüft, ob der Atemantrieb erloschen ist, ob es also ohne künstliche Beatmung zu einem Atemstillstand kommt. Dafür bekommt der Patient erst reinen Sauerstoff, damit er keinesfalls geschädigt wird. Dann wird die künstliche Beatmung abgestellt. Durch den reinen Sauerstoff ist genug Sauerstoff im Blut, um den Körper zu versorgen. Ohne Atmung kann der Körper aber das entstehende Kohlendioxid nicht abatmen. Dadurch steigt der Kohlendioxidspiegel im Blut, der wiederum den Atemantrieb steuert: Je höher der Kohlendioxidspiegel, desto größer der Atemantrieb. Der Kohlendioxidwert muss gemessen werden und extrem hohe Werte erreichen, die ohne jeden Zweifel den Atemreflex auslösen müssten. In der Regel ist dies nach sieben bis acht Minuten der Fall. Beginnt der Patient dann nicht nach Luft zu schnappen, ist der Atemstillstand festgestellt. Dann wird die künstliche Beatmung wieder angestellt, denn der Kreislauf soll nicht zusammenbrechen, um die Organe zu erhalten.

Damit ist der komplette Funktionsausfall des gesamten Gehirns festgestellt. Was noch fehlt ist der Nachweis, dass dieser Zustand unumkehrbar ist. Um das zu beweisen, müssen die Untersuchungen je nach Grunderkrankung nach 12 bis 72 Stunden wiederholt werden. Oder – und dafür entscheiden sich viele Ärzte – es werden spezielle zusätzliche Untersuchungen gemacht, die die Unumkehrbarkeit beweisen.

Das kann der Nachweis sein, dass der Blutfluss im Gehirn zum Erliegen gekommen ist oder der Nachweis, dass es keinerlei Hirnaktivität mehr gibt, mittels einer Ableitung der Hirnströme, einem EEG (Elektroenzephalogramm).

Bei dem EEG werden spezielle Nadelelektroden verwendet, die in die Kopfhaut eingestochen werden, anders als bei einem „normalen“ EEG. Dadurch wird der Hautwiderstand besser überwunden und es kommt in der Messung zu weniger künstlichen Messfehlern, sogenannten Artefakten. Über mindestens 30 Minuten muss das EEG abgeleitet werden und darf keinerlei Hirnaktivitäten zeigen. Dabei müssen eine Reihe von Reizen gesetzt werden, beispielsweise ein Kneifen am Arm oder Ohrläppchen. Solche starken Reize führen normalerweise zu sehr starken EEG-Kurven, einem wilden Kurvenmuster. Bei einem Hirntoten bleibt es dagegen bei flachen Linien, sogenannten Nulllinien, auf denen nur die regelmäßigen Herzschläge zu sehen sind. Denn wenn es im Gehirn keinerlei elektrische Aktivität mehr gibt, können die empfindlichen Messelektroden sogar auf der Kopfhaut noch die elektrische Aktivität des weit entfernten Herzens messen, das EKG (Elektrokardiogramm). Jede Abweichung von der Nulllinie muss geklärt werden – handelt es sich etwa um das beschriebene Herzsignal oder wurden beispielsweise die Elektrodenkabel berührt.

Die Feststellung des Todes

Wenn bei allen Untersuchungen keinerlei Hinweis mehr auf eine Aktivität des Gehirns – und sei es nur eine Restaktivität – gefunden wurde, füllen die beiden Ärzte – jeder für sich – ein Hirntodprotokoll aus. Damit ist dann auch der Tod des Patienten festgestellt, denn mit dem kompletten Absterben des Gehirns ist der Mensch definitionsgemäß tot. Das ist wichtig, denn nur Toten dürfen bei uns Organe entnommen werden (Ausnahmen bilden die Lebendspenden, die bei uns aber nur für Nieren und Leberlappen möglich sind – und bei denen die Spender anschließend selbstverständlich weiter leben).

Ist ein Hirntoter, dessen Brustkorb sich durch die künstliche Beatmung hebt und senkt und dessen Herz schlägt, nun ein Toter oder vielleicht doch ein Sterbender? Das ist letztlich eine philosophische oder eine Glaubensfrage, die jeder für sich entscheiden muss. Sicher ist aber – und das ist im Zusammenhang mit der Organspende das entscheidende – dass ein Hirntoter, egal wie ich ihn bezeichne, unmöglich wieder ins Leben zurückkehren kann.

Dass es daran immer wieder mal Zweifel gibt, liegt nicht zuletzt daran, dass sich dieser spezielle Zustand des Hirntodes nur schwer in verständliche Worte fassen lässt. Floskelhafte Formulierung wie „die lebenserhaltenden Maschinen werden abgestellt“ führen schnell zu Verwirrung, wenn es sich eben nur um „kreislauferhaltende Maschinen“ handelt. Auch wenn unerfahrene Ärzte vorschnell Angehörigen gegenüber sagen, man müsse nun nur noch formell den Hirntod feststellen, kann das für Missverständnisse sorgen. Wenn die Experten für die Hirntoddiagnostik gerufen werden und beispielsweise feststellen, dass der Patient eine Infektion des Gehirns hat, die den Ausfall der Reflexe erklären kann. Nach einer Therapie der Infektion kann der vermeintlich Hirntote dann wieder von Toten auferstehen. Solche Fälle landen mitunter in der Boulevardpresse – obwohl vielleicht nur ein unerfahrener Assistenzarzt vorschnell vom Hirntod gesprochen hat. Für Verunsicherung hat auch gesorgt, dass beispielsweise in Bremen in der Vergangenheit eine Organentnahme abgebrochen wurde, weil der Hirntod des Patienten nicht regelrecht festgestellt worden war. Dabei handelte es sich aber lediglich um Formfehler: Die Hirntodprotokolle waren nicht korrekt ausgefüllt worden. Unter anderem deshalb, wurden die Richtlinien für die Hirntoddiagnostik jüngst verschärft. Dabei wurden vor allem die Anforderungen an die Qualifikation der Ärzte, die die Hirntoddiagnostik durchführen, deutlich erhöht. So soll sichergestellt werden, dass es zu keinen Fehlern kommt, denn gerade in schwierigen Fällen, müssen die Ärzte wirklich viel Erfahrung mit der Durchführung der Hirntoddiagnostik haben.