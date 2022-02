Wer bekommt ein neues Organ?

Wer wann ein neues Organ bekommt, das ist in Deutschland genau geregelt. Die Patienten müssen auf eine Warteliste kommen, die Organverteilung läuft über Eurotransplant in Leiden.

Wer in Deutschland ein neues Organ braucht, muss sich an ein Transplantationszentrum wenden. Knapp 50 Stück gibt es davon bundesweit. Meist sind es große Kliniken.

Hoffnung Warteliste

In einem Transplantationszentrum wird der Patient zunächst einmal gesundheitlich durchgecheckt und kommt im Anschluss im für ihn besten Fall direkt auf die hauseigene Warteliste. Nun kann er hoffen. Vielleicht wird der Patient aber auch abgelehnt. Dann kann er es noch in einem der anderen Transplantationszentren versuchen. Jedes Haus entscheidet nämlich selbst darüber, wen es aufnimmt und wen nicht.

Bei Eurotransplant läuft alles zusammen

Mehr als 10.000 schwer kranke Menschen warten allein in Deutschland auf ein Spenderorgan. Gemeinsam mit allen organsuchenden Menschen aus Ungarn, Kroatien, Slowenien, Österreich, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden werden sie zentral gemeldet und zwar bei der Stiftung Eurotransplant in den Niederlanden. Eurotransplant hat ihren Hauptsitz in Leiden und wird außerdem über die in den acht Mitgliedsstaaten zur Verfügung stehenden Spenderorgane informiert. Die Daten aus Deutschland bekommt die Stiftung in der Regel so:

In Deutschland ist die DSO zuständig

Auf der Intensivstation eines der bundesweit rund 1.300 Entnahmekrankenhäuser liegt ein beatmeter Spender. Die Ärzte melden ihn an die Deutsche Stiftung Organtransplantation, kurz DSO. Sie hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main und ist in Deutschland für die Organisation und Durchführung der Organentnahme zuständig.

Voraussetzungen für eine Spende

Bei Bedarf vermittelt die DSO daraufhin unterstützende Experten an das Entnahmekrankenhaus, zum Beispiel Neurologen für die nötige Hirntoddiagnostik. Das ist eine der zwei Voraussetzungen, die gemäß dem Transplantationsgesetz zwingend erfüllt sein müssen, damit nach dem Tod Gewebe, Knochen oder Organe entnommen werden können: Nach den Richtlinien der Bundesärztekammer muss eindeutig der Tod festgestellt worden sein. Die zweite Voraussetzung ist eine Zustimmung des potentiellen Spenders zur Organspende.

Wer bekommt das Organ?

Neben gegebenenfalls nötigen Experten, kommt ein so genannter DSO-Koordinator in das entsprechende Entnahmekrankenhaus. Dort nimmt er zahlreiche Daten und Befunde zum Spender auf und übermittelt sie an Eurotransplant. Bei Eurotransplant werden diese Eigenschaften wie Geschlecht, Größe oder Blutgruppe rund um die Uhr mit den Daten aller potentiellen Empfänger abgeglichen. So wird ermittelt, welcher der wartenden Patienten am besten zu dem zu erwartenden Organ passt. Zwei besonders wichtige Kriterien sind dabei Dringlichkeit und Erfolgsaussicht.

Schnelle Entscheidung nötig

Steht der am besten passende Empfänger fest werden die für ihn zuständigen Transplanteure angerufen. Sie entscheiden innerhalb von 30 Minuten, ob sie das Organ haben möchten oder es stattdessen an den am nächstbesten passenden Patienten weitergeben werden soll.

Lunge und Herz sind besonders sensibel

Währenddessen bereitet ein so genanntes Entnahme-Team die Spende vor. Niere, Leber und andere Bauchorgane wie Dünndarm oder Pankreas entnimmt es in der Regel selbst. Lunge und Herz dagegen sind so sensibel, dass sich darum immer die Transplanteure der Empfänger selbst kümmern. Oft fliegen die dafür extra ein, entnehmen das Organ und fliegen damit direkt zurück in ihr Transplantationszentrum, um es dort unmittelbar dem Empfänger einzusetzen. Am Ende einer Spende steht immer die Hoffnung dass das transplantierte Organ tatsächlich weiter Leben spenden kann.