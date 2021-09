Konfliktbarometer

2015 sind 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Viele Länder rüsten auf. Alleine die USA gibt ein Drittel des globalen Militärbudgets aus. Wo liegen die friedlichen Regionen?

Weltweite Krisenherde

Nach dem zweiten Weltkrieg sehnt sich die Welt nach Frieden und lange Zeit wird es auch friedlicher. Doch mit dem Jugoslawienkrieg kehrt 1991 die Gewalt nach Europa zurück. Auch im nahen und mittleren Osten brennt es. Die Konflikte bilden den Nährboden für islamistischen Terror. Auf die Anschläge von 9/11 antworten die USA mit Waffen. Eine Eskalationsspirale beginnt durch die in den folgenden zwölf Jahren in Afghanistan, im Irak und in Pakistan über eine Million Menschen sterben. 2011 bricht in Syrien ein Bürgerkrieg aus, der bis heute andauert.

Die Welt rüstet auf

Weltweit sterben allein im Jahr 2014 180.000 Menschen durch bewaffnete Konflikte. 1.510 Milliarden Euro geben alle Nationen 2015 zusammen aus. Damit könnten die Schweizer etwa 140 Gotthardtunnel bohren. Rüstungs-Spitzenreiter: Die USA. Mehr als ein Drittel der Gesamtausgaben – 535 Milliarden Euro – gehen auf ihr Konto. Würde das Land dieses Geld an all seine Obdachlosen verteilen, wäre jeder Einzelne Millionär. Auf Platz zwei: China gefolgt von Saudi-Arabien. Deutschland liegt mit einem Anteil von 35 Milliarden auf Platz neun. Auch beim Verkaufen führen die USA. Es folgen Russland und Deutschland. Jede dritte Waffe, die 2015 verkauft wird, stammt aus den USA. Jede vierte aus Russland. Beide Länder sind auch selbst an Kriegen beteiligt. Die USA an zwölf und Russland an acht. Die USA verkaufen ihre Waffen vor allem an Südkorea, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi Arabien. Russland beliefert bevorzugt Indien und China.

Millionen Menschen flüchten. Europa ist der Hort der Freiheit

Die aufgerüstete Welt fordert nicht nur sehr viele Tote, sie macht auch Millionen Menschen zu Flüchtlingen. 2015 sind weltweit etwa 65 Millionen auf der Flucht. So viele, wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr. Viele flüchten innerhalb ihrer Landesgrenzen. Der Großteil stammt aus Syrien und Afghanistan. Bis Mitte 2015 hat Afrika mit vier Millionen die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Etwa 3,5 Millionen erreichen bis dahin Europa oder die Türkei Zahlreiche wählen dabei den Weg über das Mittelmeer ins „Friedensparadies“ Europa. Auf einer Liste der aktuell friedvollsten Länder der Welt liegen die ersten drei Plätze in Europa: Island, Dänemark und Österreich. Die Sehnsucht nach Frieden und Stabilität ist groß. Doch dafür gibt es auch in Europa keine Garantie.