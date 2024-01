Menschenaffen, wie du und ich

Das Recht auf Leben in Freiheit und Unversehrtheit für Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans – ein legitimer Anspruch?

Sie sind mitfühlend, nutzen Werkzeuge, beherrschen die Zeichensprache und pflegen Traditionen: Die großen Menschenaffen, zu denen Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans zählen, sind uns in vielerlei Hinsicht ähnlich. Und nicht nur das: Sie sind unsere nächsten Verwandten. Denn auch wir Menschen „sind zoologisch gesehen ohne Zweifel Menschenaffen“, sagt Professor Volker Sommer, Primatologe vom University College London – und fordert das Recht auf Freiheit und Unversehrtheit auch für unsere nächsten Verwandten.

Das Tier als Sache

Professor Manfred Niekisch, Naturschützer und Direktor des Frankfurter Zoos, sieht dagegen das Wohl der Tiere „zumindest bei uns in Deutschland über Tierschutz und Naturschutz ganz gut abgedeckt.“ Solange wir den Tieren die Umgebung bieten, in der sie ihre Verhaltensweisen ausleben können, sei doch alles wunderbar, so Niekisch. Dem Tierrechtler Sommer geht es aber um mehr als den bloßen Schutz der Tiere. Rein rechtlich gesehen seien Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans bislang Sachen. Sein Ziel: diese Tiere in den Rechtsstatus einer Person zu überführen. Damit wäre es zum Beispiel strafbar, Menschenaffen in Versuchen Schmerzen zuzufügen.

Eine Frage der Perspektive

Wer oder was eine Person sein kann oder darf, ist immer eine Frage der politischen Auseinandersetzung: Menschen diskutieren zu bestimmten Zeiten bestimmte Themen und dann ändert sich – ab und an – der Konsens. Das sei also eine Frage der Perspektive, so Sommer: „Auch Frauen waren eine ganze Zeit lang keine Personen, und dann hat man sich überlegt, dass das vielleicht nicht ganz richtig ist. Roboter werden vielleicht in vierzig Jahren auch Personen sein, wer weiß.“ Doch wenn es kein festes Kriterium für Personen gibt, warum sollten dann nur die Menschenaffen Grundrechte bekommen? Die Liste der Tiere mit besonderen Fähigkeiten ist lang.

Wer in den Club darf – und wer nicht

Auch Krähen nutzen Werkzeuge, und bei Elefanten gibt es Hinweise auf ein individuelles Selbstbewusstsein. Warum sollten wir diesen Tieren Grundrechte vorenthalten? Neben persönlichen Vorlieben geht es hier auch um Pragmatismus: Die uns ähnlichen Menschenaffen als Personen anzuerkennen fällt leichter, als etwa Mäuse oder Papageien als Personen anzuerkennen. Man konzentriere sich eben auf das, was politisch möglich sei, so Sommer. Ihre Personenrechte könnten Schimpansen, Gorillas und Co. dann zwar nicht selbst einklagen. Doch staatliche Menschenaffenanwälte und passende Nichtregierungsorganisationen könnten das für sie übernehmen.

Tierrecht im Praxistest

Nur: Wohin mit den Tieren, die schon seit vielen Jahren, vielleicht sogar von Geburt an in Gefangenschaft leben? Sie wären in der freien Natur nicht überlebensfähig. Ein Vorschlag vonseiten der Tierrechtler: Wir schaffen große Kolonien von Menschenaffen, zum Beispiel auf Inseln, in riesigen umzäunten Waldgebieten. Professor Niekisch: „Und warum dann auf einer Insel? Damit die Tiere sich wieder nicht frei bewegen können? Dann doch bitte konsequenterweise auf dem Festland. Und wo sollen diese Lebensräume sein? Das ist einfach völlig absurd.“ Grundrechte für unsere nächsten Verwandten – in der Theorie nachvollziehbar, in der Praxis schwierig. Vielleicht aber auch ein Anfang für mehr Tierschutz auf allen Ebenen.