Lebensmittelfälschungen sind ein Milliardengeschäft. Besonders anfällig für Manipulationen ist offenbar auch Speisefisch. Doch wie kommt man Betrügern auf die Spur?

Grenzkontrollstelle lässt bitten

Fisch hat keine gute Presse - als Nahrungsmittel zumindest: Zuchtfisch kommt als Wildfang daher. Billige Arten als Edelware. Wasser- und Phosphatzusatz machen Produkte schwerer und teurer. In einem globalen Geschäft mit viel Zwischenhandel, können aus Schweinedärmen auch mal Calamaris werden. Bis zum Verzehr hat der Fisch oft die halbe Welt umrundet. Viele Importe kommen aus Ländern mit laxeren Lebensmittelgesetzen. Mit der Ware Fisch wird – nach Olivenöl – am häufigsten betrogen. Wer kontrolliert das alles?

In Bremerhaven darf ich mitlaufen mit jenen, die an der EU-Außengrenze über die Lebensmittelqualität wachen. Dr. Jürgen Witte, Chefveterinär der Grenzkontrollstelle, empfängt mich mitten im Containerhafen. Vor uns eine lange Halle mit Andockstationen für die LKW, die Ware von den Schiffen bringen. Rund 40 Container täglich passieren die Einfuhrkontrolle, manchmal bis zu 100. Die Produkte, die bei den Grenzkontrolleuren vortanzen müssen, sind weitgereist: Fisch in Konserven aus den Malediven, Lachs aus China, Kabeljaublöcke aus Vietnam, Schrimps aus Indonesien, Muschelfleisch aus Chile.

Die Papiere zur Containerladung, zeigen schon an, ob beim Erzeugerbetrieb etwas faul sein könnte. „Diese Betriebe sind alle gelistet“, erklärt Jürgen Witte, „die müssen zugelassen sein und diese Liste wird auch ständig aktualisiert.“ Schon bevor sie eine Ladung überprüfen, wissen die Veterinäre also, ob der Betrieb zum Beispiel für Wildfang oder Aquakultur zugelassen ist, ob es da schon mal Falschdeklarationen oder Schadstoffbelastungen gab.

Prüfen mit allen Sinnen

Die Mitarbeiter öffnen einen Container mit Muscheln aus Chile. Der Produzent ist unverdächtig. Kennziffern von Papieren, Container und Ware stimmen überein. Keine Hinweise auf Unterbrechung der Kühlkette. Die Muscheln haben es schon geschafft, die Ladung wieder verplombt. Ein ziemliches Minimalprogramm, denke ich. Doch schon beim nächsten Kandidaten heißt es Butter bei die Fische: Zufallsstichprobe. Bei zwanzig Prozent der Lieferungen wird ausgepackt: Hier ist ein 40-Fuß-Tiefkühlcontainer aus China dran, angemeldet sind Kabeljaufilets in 2.200 Kartons, mit einem Gewicht von knapp zehn Tonnen.

Zehn Pakete kommen auf den Prüftisch. Wenn es irgendeinen Verdacht gibt, dann, so Witte „würden wir auch komplett ausladen lassen.“ Gerade gestern machten sie bei einen Container mit mehr als 2.000 Säcken eine Komplettkontrolle. Da war aber nichts festzustellen.

Kabeljau ist hier ein guter Bekannter. Artenbestimmung im Labor ist überflüssig. Dann ganz wichtig, die Temperatur: Bei Fisch gibt es eine Mindestanforderung von minus 18 Grad, „im Rahmen der Umladung können es auch mal minus 15 sein“ sagt Witte. Beim Chinesen stimmt die Temperatur. Aufgetaut steht der Kabeljau schon arg im Saft, aber der hohe Wassergehalt ist ausgewiesen. Der Grenzveterinär ist zufrieden: „Nicht matschig, fest in der Struktur.“ Dann kommen die Testfilets in die Mikrowelle, und danach die „organoleptische Untersuchung“, das heißt erst mal: Riechen! Nahrungsprüfung, nur mit den Sinnen, viel mehr geht vor Ort nicht. Dann probiert Witte ein Stück von jeder probe. Faszinierend, finde ich: Berufserfahrung statt High-Tech. Der Kontrolleur als Vorkoster, fast wie früher bei Hofe. Hier im Dienste des Konsumentenvolks. Witte bilanziert: „Schmeckt produkttypisch unauffällig, eigentlich fehlt nur noch die Würze.“ Das wars. Eine Stichprobe für externe Labors ist in diesem Fall nicht vorgesehen. Die Fracht kann raus.

Liste der schwarzen Schafe

Kein neues Futter für die schwarze Liste. Die hat harte Regeln: Von Erzeugern, die negativ auffielen, müssen die zehn folgenden Lieferungen als einwandfrei geprüft werden. Erst dann ist der Betrieb wieder weg von der Liste. Aquakulturen fallen oft negativ auf. Jürgen Witte zeigt mir die aktuelle Liste aus Ländern mit vielen Aquakulturerzeugern: „Das ist gerade von den italienischen Behörden festgestellt worden“: Tintenfische aus Indien gewesen mit erhöhtem Cadmiumgehalt, „und hier Salmonellen in verarbeiteten Krebstieren…“

Von etwa zwei Prozent der Lieferungen machen auch die Bremerhavener Labortest. Das klingt wenig. Doch im Verbund aller EU-Kontrollstellen kommt viel Information zusammen: Über Antibiotika, Genveränderung, Radioaktivität, Bakterien, Zusatzstoffe. Artenbestimmung ist besonders aufwändig; so können Exoten schon mal falsch deklariert durch das Kontrollnetz schlüpfen. Genau diese Untersuchungen interessieren mich jetzt.

Kür der Artenbestimmung

Ich fahre nach in Hamburg. Da sitzen die Cracks der Fischprüfkunst: Das Max-Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Hier arbeiten vor allem Grundlagenforscher. Sie lösen aber auch kniffelige Fälle für die Untersuchungsämter: Viele Fische haben dutzende Arten. Der Schnapper zum Beispiel 103. Da geht ein einfacher Geselle schon mal als Edelversion „Red Snapper“ durch. Oder: Solea solea, die edle Seezunge kostet 50 Euro pro Kilo. Filetiert oder zerteilt ist sie nicht mehr unverwechselbar: Im Restaurant wäre ein wichtiger Hinweis: 15 Euro pro Portion reichen nicht. Die Lebensmittelchemikerin Ute Schröder hat selbst Untersuchungen von Seezungen aus Hamburger Restaurants durchgeführt und festgestellt, „dass Restaurants, die Seezungenfilets angeboten haben in diesem Preissegment“ eben doch keine Seezungen auf die Teller gaben.

Die Kür der Artenbestimmung ist der DNA-Test. Es gilt, genetische Eigenheiten zu finden, um eine Art unverwechselbar zu bestimmen. DNA extrahieren, sequenzieren, Marker bestimmen – die High-Tech-Rituale der Genanalyse. Bei früheren Methoden brauchte man im Labor echte Vergleichsproben der Fische.

Schnellkontrolle mit DNA-Chip

Internationale Datenbanken ersetzen nun die Proben. Hier sind DNA-Sequenzen aller möglichen Arten gespeichert, das Archiv wächst unaufhörlich. Ute Schröder gleicht mit den Archivdaten nun eine im Institut analysierte Probe ab, die eine Seezunge sein könnte: „Das ist unsere Sequenz, ein Abgleich von 100 Prozent mit den Referenzsequenzen: Solea Solea. Das ist zweifellos eine Seezunge.“ Und das andere Filet? Entpuppt sich als Mogelpackung, etwa halb so teuer wie die echte Seezunge: Eine Tropenzunge, oder auch Solea aegyptiata. Tolle Detektivarbeit. Allerdings: So eine DNA-Analyse im Labor dauert mit allen Schritten eine ganze Woche.

Die Fischforscher wollen nun schnellere Methoden zu entwickeln, die auch vor Ort angewendet werden können: Ein „DNA-Chip“, so Schröder. Dieser DNA-Chip wäre jeweils zielgenau auf eine Fischart geeicht. So einen Schnelltest zur Artenbestimmung wünscht sich Jürgen Witte von der Grenzkontrollstelle sehnlichst: Dann würden ihnen hier mehr Mogelpackungen direkt vor Ort ins Netz gehen. Die Experten sagen aber auch: Als Konsumenten können wir selber etwas gegen Dumping und Betrug tun: Uns Wissen aneignen, was Qualität kostet, wo gute Ware auf den Tisch kommt. Und natürlich: Unsere Fähigkeit zur „organoleptischen Prüfung“ schulen.