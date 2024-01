Tumore unter Beschuss

Der blaue Stahlkoloss ist so schwer wie 30 Reisebusse: 600 Tonnen. Das Monstrum ist der ganze Stolz von Entwicklern und Ärzten am Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum: Es kann gewaltige Kräfte aushalten und höchst präzise arbeiten.

Hoffnung bei schwierig gelegenen Tumoren

Die sogenannte Gantry beschließt in ihrem Inneren Tumore. Besonders heimtückischer Krebs, der zum Beispiel von gesundem Gewebe umgeben und deshalb schwierig zu bekämpfen ist, soll so besiegt werden. Dazu kommt Ionenstrahlung zum Einsatz: Sie besteht aus kleinen Partikeln, die quasi ungebremst auf den Tumor treffen. Die Teilchen geben ihre schädliche Wirkung erst dort ab, wo sie es sollen.

Ionen - die einen leicht, die anderen schwer

Es gibt verschiedene Arten von Ionenstrahlung: Protonen, also positiv geladene Teilchen und die Kerne von Wasserstoffatomen, sind die leichtesten Ionen, die es gibt. Alle anderen Ionen gehören zu den Schwerionen - weil sie eben mehr wiegen. Zum Beispiel Helium-, Kohlenstoff- oder Sauerstoffionen. Je schwerer die Teilchen sind, desto zerstörerischer wirken sie. Je nach Tumoreigenschaften erstellen die Ärzte einen Behandlungsplan - individuell für jeden Patienten.

HIT: Behandlung und Forschung in einer Anlage

Je nach Tumoreigenschaften erstellen die Ärzte einen Behandlungsplan - individuell für jeden Patienten. Doch wirklich aussagefähige Untersuchungen zu den verschiedenen Tumorarten fehlen bisher, erklärt Prof. Jürgen Debus, der ärztliche Direktor des Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum (HIT): "Deshalb ist diese Anlage sozusagen breit aufgestellt. Eine der wesentlichen Aufgaben der Heidelberger Ionentherapieanlage ist es, durch klinische Studien und wissenschaftliche Arbeiten herauszufinden, welcher Patient von welcher Ionenart und von welcher Strahlenart profitiert."

Mit Ionenstrahlung gegen Krebs

Warum die Anlage des HIT einmalig ist

Die komplette Bestrahlungsanlage ist fast so groß wie ein Fußballfeld. Das liegt auch daran, dass die Beschleunigung der Ionen Platz braucht: Von einer Ionenquelle aus werden sie in einen Ringbeschleuniger geschickt, der alleine schon einen Durchmesser von 20 Metern hat. Etwa eine Million Mal fliegen die Ionen hier im Kreis und werden dabei immer schneller. Sie erreichen bis zu Dreiviertel der Lichtgeschwindigkeit, bevor sie dann in Richtung Behandlungsräume fliegen und auf den jeweiligen Patienten treffen.

Behandlung von 750 Patienten sollen pro Jahr

Riesige, tonnenschwere Magnete sind nötig, um die Teilchen dahin zu steuern, wo sie hin sollen. Weil nicht nur leichte Protonen, sondern auch Schwerionen in die Behandlungsräume gelenkt werden, ist der Aufwand enorm. Die Gantry mit der drehbaren Strahlenführung toppt alles bisher Dagewesene: In einem neuen Behandlungsraum, wo sich die Wände um den Patienten drehen, können nun tiefliegende, schwer zugängliche Tumore aus verschiedenen Winkeln mit Schwerionen attackiert werden. Und werden so hoffentlich noch besser bekämpft! Diese Kombination aus Schwerionen und Gantry gibt es weltweit nur am Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum. Mehr als ein Jahrzehnt lang haben die Ingenieure und Mediziner daran getüftelt. Jetzt hoffen die Heidelberger, 750 Patienten pro Jahr in dem drehbaren Koloss behandeln zu können.