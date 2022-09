Gerüstet für alle Fälle

Ob tropfende Wasserrohre oder Schlüssel im Gulli, die Feuerwehr ist Ansprechpartner in allen Notfällen.

Feuer löschen Feuerwehrleute relativ selten. Die meisten Anrufe auf der 112 haben andere Gründe.

Fehlalarme: Feuermelder haben ausgelöst, obwohl es keinen Brand gibt oder die brennenden Fischstäbchen bis zur Ankunft der Feuerwehr bereits erloschen sind.

Tierrettung: Bei etwa einem Drittel aller Anrufe geht es um die Rettung von Tieren. Laut Feuerwehrgesetz besteht die Aufgabe der Feuerwehr darin, das Leben von Menschen und Tieren zu retten. Und tatsächlich rückt die Feuerwehr häufig aus, um Katzen von Bäumen zu holen, tote Frettchen vom Gehweg zu entsorgen, entlaufene Hunde zum Tierheim zu bringen oder verletzte Tiere beim Tierarzt versorgen zu lassen. Dafür unterhält die Feuerwehr eigene Tierrettungsfahrzeuge, die mit allen nötigen Werkzeugen ausgestattet sind. Alle Feuerwehrleute sind für diese Aufgabe geschult und werden reihum eingeteilt.

Hilfe in der Not: Sehr häufig wird die Feuerwehr gerufen, wenn Menschen einfach nicht mehr weiter wissen: Ob es der Autoschlüssel ist, der in einen Gulli gefallen ist, das Kind im Auto eingeschlossen ist und der Schlüssel fehlt oder mitten in der Nacht ein Wasserrohr leckt, die Feuerwehr hilft auch in solchen Fällen. Dafür setzt sie ihren Rüstwagen ein. Dieser ist ausgestattet wie ein mobiles Werkzeuglager und hat von großen Seilwinden bis hin zum Alleskleber alles an Bord. Es steht im Ermessensspielraum der Feuerwehr, ob die Kosten solcher Einsätze, die über die gesetzlich geregelte Aufgabe der Lebensrettung hinausgehen, von den Hilfesuchenden übernommen werden müssen.

Technische Hilfe: Weiteres wichtiges Einsatzfeld der Feuerwehr ist die technische Hilfe. Dazu gehört es, Verletzte bei Verkehrsunfällen aus den Autos zu schneiden und die Unfallstelle zu sichern. Die Polizei fordert auch technische Hilfe an, um z.B. Straßensperrungen vorzunehmen, weil Fahrbahnbeläge eingebrochen sind. Die Rettungsdienste brauchen die Unterstützung der Feuerwehr, um Menschen aus Wohnungen zu retten, wenn die baulichen Gegebenheiten besonders kompliziert sind. Hier kommt oft der Leiterwagen zum Einsatz.

Die Feuerwehrleute mit ihrem Fähigkeiten und ihrem Spezialwerkezug sind gerüstet für alle Fälle.