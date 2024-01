Michael Hänel

per Mail teilen

Autor

Geboren in Leipzig, seit 1990 Journalist, und Fernsehen zuerst bei den ARD-Politmagazinen, dann in Japan 96-99; seit 1998 Nachrichten- und Magazinfilme für Wissensprogramme in ARD, ZDF und Sat1. Seit 2005 zusätzlich Wissenschaftsdokumentationen für 3sat, arte, SWR auch zu Japan und Korea.

Ich kann - noch immer - für die tägliche Arbeit als TV-Journalist dem Sinnspruch von Hanns Joachim Friedrichs (1927-1995) viel abgewinnen: "Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit versinken, im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein." Daran erkenne man einen guten Journalisten.