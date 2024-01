Oliver Wittkowski

Autor

Ankunft 1964 in Mannheim. Viele, viele „Was ist Was“-Bücher gelesen, damals, als es noch neun Planeten gab und alles überschaubar war. Ansatzweise grüblerisch, daher geisteswissenschaftliches Studium. Magister und Promotion in Mainz über das, was die Medien mit den Menschen so anstellen können. Gute Grundlage für Journalistenberuf, da hin und wieder Frage an mich selbst: Was mache ich da eigentlich? Seit 1997 für verschiedene Redaktionen des SWR und andere Sender am Werk. Dauerhafte Freude, Wissenschaftsthemen gesellschaftspolitisch oder psychologisch zu drehen und wenden. Drogen: Lesen, hören, schauen.