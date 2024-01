per Mail teilen

Zunächst sah Ingolf Baur seine Berufung in der Wissenschaft und studierte in Hamburg Physik. Nach dem Examen absolvierte er eine Ausbildung für klassischen Gesang und schaffte den Sprung als Sänger und Schauspieler auf die Bühne. 1994 übernahm er beim damaligen Südwestfunk die Moderation des Wissenschafts-Magazins "Sonde", das er mehr als 1000 mal präsentierte. Seit anderthalb Jahren moderiert er auch das Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle in deutscher und englischer Sprache sowie das Zukunftsmagazin "nano" auf 3Sat.

Warum machen Sie Wissenschaftsfernsehen?

Zunächst einmal, weil es eine reizvolle Aufgabe ist, auch komplizierte wissenschaftliche Themen einem breiten Publikum zu vermitteln - Schwieriges durchschaubar und verständlich zu machen. Außerdem macht es großen Spaß, ein solches Programm zu machen. Da gibt es keine Routine und keine eingefahrenen Gleise. Man muß sich bei jeder Sendung neuen Herausforderungen stellen. Bei jedem neuen Thema heißt es herauszufinden: was ist wichtig, was ist spannend, wo berührt ein Thema wirklich die Zuschauer, wo ist der Anknüpfungspunkt zum Alltag, zum Leben der Menschen?

Warum moderieren Sie gerade Odysso?

Odysso richtet sich an neugierige Menschen. An solche, die sich trauen Fragen zu stellen und die sich nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden geben. Genau wie ich es einer bin. Als Physiker und ausgebildeter Bass moderiere ich seit Jahren Wissenschaftssendungen, wie etwa die Vorgängermagazine Sonde und WiesoWeshalbWarum im SWR. Darüber hinaus moderiere ich seit 1999 das tägliche Zukunftsmagazin nano auf 3sat und das Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle.