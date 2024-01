Dennis Wilms

"Muss man, wenn man eine Wissens-Sendung moderiert, eigentlich ...verzeihen Sie... ein Klugscheißer sein?"

Diese nicht ganz ernst gemeinte Frage bekam ich vor kurzem in der Bahn von einem Mitreisenden regelrecht "vor den Latz geknallt". Es dauerte keine zwei Sekunden bis ich, fast ein bisschen empört, entgegnete: "Auf keinen Fall! Am Besten ist’s, wenn Sie gar keine Ahnung haben!" Nach meiner ebenfalls nicht ganz ernst gemeinten Antwort blitzte doch tatsächlich ein kleines Fünkchen Begeisterung in den Augen meines Gegenübers auf.

Sie glauben nicht, welchen Spaß wir auf der restlichen Strecke von Stuttgart nach Köln an unserem Gespräch hatten!

Jetzt aber mal im Ernst: ich denke die richtige Antwort liegt irgendwo dazwischen, denn Universalgelehrte haben es immer schwerer in dieser Welt. Das Weltwissen wächst ins Unermessliche. Vor ein paar Jahren hieß es noch, alle fünf Jahre würde es sich verdoppeln. Ich denke, diese Erkenntnis ist auch schon wieder überholt. Und so kann auch ein TV-Moderator wie ich weder alles Wissen noch alles behalten, was er jemals in seinen Sendungen behandelt hat.

Ich habe das große Glück mit den besten Kollegen und Redaktionen Deutschlands zusammenzuarbeiten und das ist mein ganz persönlicher Wissens-Schatz. Niemand kann alles wissen, aber vieles kann man gemeinsam herausfinden! Und dieses Herausfinden ist manchmal viel, viel spannender. Die Neugier war schon seit Urzeiten der größte Antrieb in unserem menschlichen Gehirn.

Und, um mal bei dem Bild des Gehirns zu bleiben, ich sehe mich als Moderator von Odysso eher als einen bestimmten Teil dieses Gehirns. Als Art Kommunikationssystem oder Sprachzentrum, das die Dinge vermittelt, die meine Redaktion, das große restliche Gehirn, recherchiert hat. Nur wenn beide Teile zusammenarbeiten, kommen gute, sinnvolle Dinge dabei heraus.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Schauen unserer Sendung!