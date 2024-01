Bei der Grillparty im Garten, auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad, beim Zelten mit den Kindern - wer will da vom Regen überrascht werden? Wie kann man aber am besten herausfinden, ob es regnen wird oder nicht? Das will Reporter Burkhardt Weiß herausfinden und fragt, ob wir eine Regenvorhersage überhaupt richtig verstehen.