Neues vom Rand des Sonnensystems "New Horizons" erforscht Ultima Thule

Die amerikanische Raumsonde "New Horizons" soll den Himmelskörper "Ultima Thule" am Rand unseres Sonnensystems näher erforschen. Es ist das am weitesten von der Erde entfernte Objekt, das jemals von einer Raumsonde untersucht wurde.

Am 19. Januar 2006 schickte die Raumfahrtbehörde NASA die Raumsonde "New Horizons", zu deutsch "Neue Horizonte", auf ihren Weg ins All. 2015 erreichte die Sonde ihr erstes Ziel: den mittlerweile zum Zwergplaneten degradierten Pluto. Nach rund dreizehn Jahren Flugzeit bewegt sich "New Horizons" nun weiter in Richtung Rand unseres Sonnensystems. Anfang Januar 2019 erreicht die Raumsonde den Himmelskörper "Ultima Thule", von dem Astronomen bislang so gut wie gar nichts wissen. Das erdnuss- oder hantelförmige Objekt dreht seine Bahn um die Sonne noch weit jenseits von Pluto.

Jenseits der bekannten Welt

Alan Stern, Chefwissenschaftler von New Horizons sieht den Traum eines ganzen Wissenschaftlerlebens in Erfüllung gehen.



Das Forscherteam sei dabei, sich dem am weitesten von der Erde entfernten Objekt zu nähern, das jemals von einer Raumsonde untersucht worden sei. Dieser Himmelskörper befindet sich, so Stern, noch einmal eine Milliarde Kilometer jenseits von Pluto. Und niemand wüsste, was zu erwarten sei.

So könnte der Flug der "New Horizons" zum Kuiper Gürtel aussehen

Funkkommandos zur Sonde sechs Stunden unterwegs

Alan Stern übertreibt nicht. Pluto war schon ein Reichweitenrekord, aber dieses Objekt stellt alles Bisherige in den Schatten. Selbst das Licht und damit auch die Funkkommandos von der Erde an die Sonde benötigen zwölf Stunden für den Hin- und Rückweg. Da macht der Name dieses Himmelskörpers – Ultima Thule – wirklich Sinn: Er bedeutet ‚jenseits der bekannten Welt‘. Der Planetologe Marc Buie gehört zum New-Horizons-Team am Southwest Research Institute in Boulder im US-Bundesstaat Colorado.

Wir haben Ultima Thule erst 2014 gefunden, und das nach einer intensiven, zehnjährigen Suche. Es ist einer der lichtschwächsten Himmelskörper, die wir im äußeren Sonnensystem je entdeckt haben. Wir sind damit am Limit dessen, was erdgebundene Teleskope uns über dieses Objekt verraten konnten.

Dieses von der NASA zur Verfügung gestellte zusammengesetzte Bild zeigt das Kuiper-Gürtel-Objekt mit dem Spitznamen Ultima Thule. Bevor das Objekt selbst erkannt werden konnte, musste erst die Helligkeit der umgebenden Sternen auf der Basis eines früheren Fotos reduziert werden.

Das Blinzeln eines Sternes

Um diese technische Grenzen noch ein wenig auszureizen, hatte das New-Horizons-Team in den vergangenen Monaten Teleskope in Patagonien und in Südafrika aufgebaut. Von der südlichen Erdhalbkugel aus gesehen nämlich ist Ultima Thule dreimal vor einem Stern vorbei gezogen. Für jeweils zwei Sekunden war die Silhouette des Kleinplaneten vor dem Stern dabei für die Teleskope sichtbar. Für Alan Stern sahen die Bilder der Verdunkelung so aus, als ob ein Stern blinzeln würde. Das Objekt, das ihn verdunkelt, sieht aus wie eine Acht.

Erdnuss im All

Nun kennen die Astronomen also die Form von Ultima Thule. Doch der Zahl acht zu ähneln, kann immer noch mehre Gründe haben. Das Objekt könnte aussehen wie eine Erdnuss oder wie eine Hantel. Möglich sei aber auch eine wesentlich interessantere Variante, glaubt Marc Buie: Es könnte sich auch um zwei kleinere Objekte handeln, die sich entweder in einem extrem geringen Abstand umkreisen, oder sich sogar berühren.

Die Grenzen der bekannten Welt

Womit Ultima Thule sich mit einem Schlag als Glückstreffer für die NASA erweist. Geboren als Notlösung - weil das Objekt zufällig auf dem Kurs von New Horizons liegt - und erst vor vier Jahren entdeckt, scheint es sich bei diesem Himmelskörper um einen unerwarteten Exoten am Rand des Sonnensystems zu handeln. Auch seine Größe konnten die Astronomen bestimmen. Sie ließ sich berechnen aus seiner Bahngeschwindigkeit und der Zeitspanne, während der es den Stern bedeckt hat.

Ergebnis: Es misst nur zwanzig bis dreißig Kilometer im Durchmesser. Außerdem steht nun fest, dass es nicht von einem Ring oder sonstigem Geröll umgeben sind. Diese hätte für New Horizons eine Gefahr dargestellt. Am Kurs der Sonde musste die NASA daher keine Änderungen vornehmen. Nach dem Vorbeiflug von New Horizons an Ultima Thule am frühen Neujahrsmorgen wird sich die Grenze der „bekannten Welt“ ein wenig hinaus verschoben haben.