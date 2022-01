Neues Tool zur Überprüfung von Corona-Schnelltests per Smartphone

per Mail teilen

Ein von Ulmer Wissenschaftlern entwickelter Bar-Code-Scanner zeigt die Wirksamkeit von Corona-Schnelltests an. Diese basieren auf den Daten des Paul-Ehrlich-Instituts. Stefan Troendle aus der SWR Wissenschaftsredaktion: Die Daten gibt es schon länger – jetzt sind sie aber endlich vernünftig nutzbar. Das unter anderem aus Berlin und Ulm stammende IT-Kollektiv „Zerforschung“ – der Name steht für die Umkehrung von Produktionsprozessen – hat ein einfaches webbasiertes Tool entwickelt, um die Wirksamkeit von Corona-Antigentests kostenlos und ohne großen Aufwand zu untersuchen – beworben unter anderem von der Landesregierung Baden-Württemberg. Wer die Website schnelltestest.de auf dem Smartphone öffnet, muss nur der Kameranutzung zustimmen, dann gibt es Zugriff auf einen Barcodescanner. Der nutzt die aktuellen Daten des Paul-Ehrlich-Instituts, um umgehend die Sensitivität des Tests anzuzeigen. Beispiel: „Dieser Test erkennt Infizierte mit hoher Viruslast zu 100 %, über alle Viruslasten erkennt der Test 60 % der Infizierten“. Eingeben kann man die Codes auch manuell. Bisher waren solche Informationen zu Corona-Schnelltests nur auf unübersichtlichen Tabellen zu finden. Für die IT-Experten war genau das der Grund, die Web-App zu entwickeln. Auf ihrem Twitter-Account heißt es: „Wir haben neulich Schnelltests gekauft und erst später festgestellt, dass deren Erkennungsraten extrem niedrig sind. Darüber haben wir uns so sehr geärgert, dass wir eine praktische Einkaufshilfe gebaut haben“. Diese ist jetzt für alle nutzbar. Stefan Troendle SWR Wissenschaftsredaktion