Neue Studie: Ungeimpfte am Großteil der Corona-Neuinfektionen beteiligt

An bis zu neun von zehn Corona Infektionen seien Ungeimpfte beteiligt. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Modell-Studie der Humboldt-Universität Berlin. Doch was passiert, wenn der Impfschutz mit der Zeit nachlässt? Sind dann wieder Geimpfte die Pandemietreiber?

An bis zu 91 Prozent der Infektionen sind Ungeimpfte beteiligt, so das Ergebnis der Studie der Humboldt-Universität Berlin. Das bedeutet, dass entweder ein*e Ungeimpfte*r eine andere Person ansteckt oder dass ein*e Ungeimpfte*r von einer anderen Person angesteckt wird. Das würde bedeuten, dass Ungeimpfte das Infektionsgeschehen zu einem sehr hohen Anteil vorantreiben.

Dabei sind die Ungeimpften mit einem Bevölkerungsanteil von rund einem Drittel in der Minderheit, sagt Dr. Ben Maier, Experte für die Verbreitung von Infektionskrankheiten an der Humboldt-Universität Berlin. Er ist Mitautor der Studie, die bisher im Preprint veröffentlicht ist, also noch nicht von anderen wissenschaftlichen Experten gegengeprüft wurde.

Geringeres Infektionsrisiko zwischen Geimpften

Nur in etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle infiziert eine geimpfte Person eine andere geimpfte Person, so die Ergebnisse der Studie. Das liege einerseits daran, dass Geimpfte insgesamt ein geringeres Infektionsrisiko haben. Der Schutz kann zwar unterschiedlich ausfallen, je nach Alter, Impfstoff und zeitlichem Abstand zur Impfung, aber Geimpfte sind insgesamt deutlich besser vor einer Infektion geschützt als Ungeimpfte.

Außerdem würden sich Geimpfte trotz Impfung besser an Hygienemaßnahmen halten, so Maier. Auch Dauer und Intensität der infektiösen Krankheitsphase sei bei Geimpften möglicherweise geringer. Darauf deuten laut Maier Studien hin. Er schließt daraus, dass es für Geimpfte insgesamt eine geringere Übertragungslast von Impfdurchbrüchen gebe.

Studien stoßen geben Geimpfte weniger Viren aus und das auch für eine geringere Zeitspanne im Vergleich zu Ungeimpften. imago images IMAGO / Science Photo Library

Modellrechnung: Unigeimpfte sind an bis zu neun von zehn Infektionen beteiligt

All diese Aspekte fließen in die Modellrechnung der Forschenden ein. Trotzdem bleibt es eine Modellrechnung, deren Ergebnisse nur so gut sind, wie die Datengrundlage. Eine Rolle spielt zum Beispiel die tatsächliche Wirksamkeit der Impfstoffe – die musste geschätzt werden.

Deswegen wurde das Szenario mit verschiedenen Werten durchgerechnet, zum Beispiel einmal mit der Annahme, der Impfstoff schützt Erwachsene zu etwa 72 Prozent vor einer Infektion – das entspricht der aktuellen Schätzung des Robert Koch-Instituts – und einmal mit einer Wirksamkeit von etwa 60 Prozent.

Mit diesen Annahmen kommen die Forschenden zu dem Ergebnis, dass Ungeimpfte an bis zu neun von zehn Infektionen beteiligt sind.

Trotz Studie: Geimpfte wie Ungeimpfte sollten sich zurücknehmen

Das bringt Maier zu dem Schluss, dass sich Ungeimpfte etwas stärker zurücknehmen müssen als die Geimpften. Er drückt sich hier absichtlich vorsichtig aus. Denn ob Maßnahmen nur gegen Ungeimpfte gerichtet werden könnten, hält er für fraglich. Vor allem müsse die Impfquote gesteigert werden, aber bis dies Wirkung zeige, sieht Maier alle in der Pflicht, auch die Geimpften.

“Gerade in der Lage, in der wir sind, sollten wir uns alle tatsächlich wieder ein bisschen zurücknehmen, einfach damit die dramatische Lage in den Krankenhäusern und den Intensivstationen wieder besser wird und das kann tatsächlich nur passieren, wenn auch wir Geimpften uns wieder zurücknehmen ein bisschen.”