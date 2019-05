Bis heute hat man tausende weitere von ihnen gefunden. Aber schon damals, im Jahr 2010 stellte gleich der erste Reporter, der in der Pressekonferenz zu Wort kam, die entscheidende Frage: Haben diese Kliffs, diese Stufen im Gelände irgendetwas zu tun mit den Mondbeben, die von den Messstationen an den Apollo-Landeplätzen in den 70er Jahren gemessen wurden?

Da man den Mond aber für einen toten, erstarrten Himmelskörper hielt, erklärte man sich diese Mondbeben mit Asteroideneinschlägen und dem Einfluss der Erdanziehung, die den Mond ständig leicht verformt und so Spannung im Mondgestein aufbaut, die sich dann eben in Mondbeben lösen kann.

Die durch das Mondschrumpfen an den Geländefalten ausgelösten Beben können so stark sein, dass sie Hangrutsche auslösen. Oder große Felsblöcke in Bewegung versetzen, die dann die Geländestufen herabkullern. Spuren beider Phänomene wurden auf hochauflösenden Fotos inzwischen entdeckt. Falls in wenigen Jahren tatsächlich Astronauten auf den Mond zurückkehren, werden sie also, im Gegensatz zu ihren Vorgängern vor 50 Jahren, diese Gefahr kennen und sich davor in Acht nehmen können.