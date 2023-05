Neue Notruftechnik übermittelt Standort

per Mail teilen

Deutschlandweit startet jetzt der Probebetrieb für neue Notruftechnik. Mit der Technik können die Rettungsleitstellen beim Notruf den Standort direkt ermitteln.

Wo genau ist der Notfallort? Diese Frage können viele Anrufer bei einem Notruf oft nicht direkt beantworten. Wichtige Sekunden vergehen. Immer wieder muss die Rettungsleitstelle lange nachfragen, um den Standort herauszufinden. Mit der neuen Notruftechnik Advanced Mobile Location (AML) sehen die Rettungsleitstellen den genauen Standort direkt auf ihren Bildschirmen.

Setzt ein Verunglückter einen Notruf ab, so meldet sein Smartphone der Leitstelle die genauen GPS-Daten seines Standortes. So können die Retter schneller zu Hilfe kommen. SWR

Standort kommt direkt vom Smartphone

Wählt jemand den Notruf, werden auf dem Smartphone alle verfügbaren Standortdienste aktiviert – auch wenn sie zuvor ausgeschaltet waren. Über die GPS-Funktion erhält das Smartphone seine aktuellen Koordinaten. Zusätzlich sucht das Smartphone nach WLAN-Netzen und Mobilfunkmasten in der Umgebung. Alle Daten werden dann automatisch mit einer SMS verschickt. So kann die zuständige Rettungsleitstelle den Standort metergenau bestimmen. Die Rettungssanitäter und der Notarzt bekommen die Standortdaten direkt auf ihr Navigationsgerät geschickt und können so schneller zum Notfallort.

Freiburger Leitstelle bringt die Technik nach Deutschland

Andere EU-Länder nutzen die Technik schon seit über drei Jahren. In Deutschland haben Datenschützer und Mobilfunkunternehmen einen früheren Start verhindert. Gleichzeitig erklärte sich keiner dazu bereit, die AML-Technik für ganz Deutschland aufzubauen.

Einzig das Team der Freiburger Rettungsleitstelle sah die Notwendigkeit und beschloss, die Daten auch für alle anderen Leitstellen zur Verfügung zu stellen. Informatiker Henning Schmidtpott von der Freiburger Rettungsleitstelle hat mit Datenschützern gesprochen und die Mobilfunkunternehmen überzeugt.

Mit der neuen Technik bekommt die Notrufleitstelle den Standort von Verunglückten per GPS übermittelt. SWR

Alle Standortermittlungen laufen nun über die Freiburger und Berliner Rettungsleitstelle, die sich auch für die AML-Technik eingesetzt hat. An beiden Standorten stehen nun Server, die für ganz Deutschland die Technik bereitstellen. Um den Datenschutz zu gewährleisten, werden die Mobilfunkdaten hier nach 60 Minuten wieder gelöscht.

Technik wird auf den Smartphones automatisch freigeschaltet

Die Technik muss auf den Smartphones nur aktiviert werden. Das passiert durch die üblichen Updates für die Smartphones. Sie wird dann natürlich nur bei einem Notruf freigeschaltet, wenn der Smartphone-Nutzer die 112 wählt. Die Technik funktioniert zum Start auf allen modernen Android-Smartphones. Update 11.02.2020: Apple hat Mitte Dezember 2019 das System-Update iOS 13.3 fürs iPhone rausgebracht. Damit werden AML-basierte Notrufe in Deutschland unterstützt.

Notrufortung per Smartphone - leider noch nicht überall möglich. Gerade auf dem Land bei geringer Netzabdeckung wird es schwierig. SWR

Neue Notruftechnik hat noch Schwächen

Ganz perfekt ist die neue Notruftechnik aber noch nicht. Sie versagt, wenn wir über unseren eigenen Mobilfunkanbieter kein Netz haben. Die Rettungsleitstelle kann zwar mit uns telefonieren, aber keinen genauen Standort ermitteln. Das ist vor allem in ländlichen Gebieten ein Problem, weil hier nicht alle Mobilfunknetze gleich ausgebaut sind. „Zum Glück betrifft das aber nicht viele Notrufe“, sagt Henning Schmidtpott von der Freiburger Rettungsleitstelle. Andere EU-Länder seien schon dabei, die Technik zu verbessern.

Drei Jahre wird jetzt getestet

In Deutschland wird die AML-Technik ab jetzt drei Jahre lang getestet. Bis dahin stellen die Freiburger und Berliner Feuerwehr die Technik kostenlos für die deutschen Rettungsstellen zur Verfügung. Eine Technik, mit der beim Notruf wichtige Sekunden gespart werden können. Zeit, die im Ernstfall Leben retten kann.