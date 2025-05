per Mail teilen

Innerhalb von nur wenigen Monaten gelang es einem Forschungsteam aus den USA, eine personalisierte Gentherapie zu entwickeln - maßgeschneidert auf den Gendefekt eines Neugeborenen.

Seltene Erbkrankheiten entstehen häufig durch einen einzigen Fehler im genetischen Code. Schon lange träumt die Medizin davon, diese Fehler korrigieren zu können. Die Genschere CRISPR/Cas rückte diesen Traum in greifbare Nähe - die Entwicklung neuer Therapien nahm bislang allerdings viel Zeit in Anspruch.

Auf Basis einer Weiterentwicklung dieser Technologie ist es einem Forschungsteam aus Philadelphia nun gelungen, innerhalb von gerade einmal sieben Monaten eine personalisierte Gentherapie zu entwickeln und erfolgreich anzuwenden. So konnten sie ein neugeborenes Baby vor schweren gesundheitlichen Schäden bewahren. Es ist mit einem seltenen Gendefekt zur Welt gekommen, der in vielen Fällen tödlich endet.

Seltener Enzym-Mangel bedroht Kyle Junior

Heute sieht Kyle Junior - oder KJ, wie ihn seine Familie und Ärzte nennen - aus wie ein junges, gesundes Kind. Auch bei seiner Geburt machte er zunächst einen gesunden Eindruck, erinnert sich sein Vater Kyle. Doch dann kam alles anders: KJs Gesundheitszustand verschlechterte sich.

Die Ärzte stellten einen Gendefekt fest: KJ hat einen CPS1-Mangel. Ihm fehlt ein Enzym, das in der Leber dabei hilft, schädliches Ammoniak abzubauen.

Nach seiner Geburt geht es KJ schnell schlechter. Die Ärzte stellen einen seltenen Gendefekt fest. Familie Muldoon

Gendefekt birgt tödliche Gefahr

Ammoniak sammelt sich an, wenn wir Proteine abbauen, beispielsweise aus der Nahrung. Zu viel Ammoniak im Blut kann schwere Schäden hervorrufen, wie die Humangenetikerin Maja Hempel von der Uniklinik Heidelberg weiß. Sie leitet die genetische Poliklinik am Universitätsklinikum Heidelberg.

"Dieses hohe Ammoniak schädigt alle Zellen und vor allem auch die Gehirnzellen. Das bedeutet, dass die Kinder schwere Hirnschäden erleiden können", so Hempel. Diese Hirnschäden können so schwerwiegend sein, dass sie tödlich enden.

Neue Behandlung soll Lebertransplantation vermeiden

Die einzige Hoffnung für Patienten wie KJ war bislang eine Lebertransplantation, da die Leberzellen im Spenderorgan das fehlende Enzym herstellen können. Bis die Neugeborenen alt genug für einen solchen Eingriff sind, bekommen sie Spezialnahrung mit wenig Proteinen und Medikamente, die überschüssiges Ammoniak abfangen.

Kinder mit einem Gendefekt wie KJ müssen eigentlich eine neue Leber erhalten. Die neue Gentherapie soll eine Lebertransplantation vermeiden. IMAGO Depositphotos

"Werkzeugkasten" für Gendefekte

Erbkrankheiten wie ein CPS1-Mangel entstehen durch winzige Fehler im genetischen Code. Und dieser Fehler ist bei jedem Patienten unterschiedlich, sagt Maja Hempel: "Man kann fast sagen, jeder hat seinen eigenen Gendefekt."

Statt auf eine Transplantation zu warten, entschieden sich KJ's Eltern für eine maßgeschneiderte Korrektur seines Erbguts - mithilfe einer Weiterentwicklung der Genschere CRISPR/Cas, dem sogenannten Base Editing. Damit lassen sich einzelne Bausteine im Erbgut gezielt austauschen. KJ ist das erste Kind, das diese auf seinen Gendefekt zugeschnittene Behandlung im Rahmen einer Fallstudie erhielt.

Erste Behandlung schlägt direkt an

Zwei Monate nach KJ’s Geburt hatte das Forschungsteam das passende Gen-Werkzeug gefunden. Weitere drei Monate folgten, in denen sie dessen Wirksamkeit an Mäusen und Affen überprüften.

Im Alter von sechs Monaten erhielt KJ schließlich eine erste, möglichst niedrig gehaltene Dosis des neuen Medikaments. Mit Erfolg: Seine Spezialdiät konnte gelockert werden, wie die Forscherin Rebecca Ahrens-Nicklas vom Children's Hospital of Philadelphia beschreibt:

"Schon in den ersten zehn Tagen konnten wir ihm viel mehr Proteine geben und er hatte einen Wachstumsschub. Kinder brauchen Proteine, um wachsen zu können und ich glaube das hat ihm geholfen, richtige Pausbäckchen zu bekommen."

Bereits die erste Behandlung mit der personalisierten Gentherapie zeigt deutliche Erfolge: KJ wächst und muss nicht mehr so streng ernährt werden. Children's Hospital of Philadelphia

Inzwischen wurde KJ noch zwei weitere Male mit der Gentherapie behandelt und braucht nun auch weniger seiner Ammoniak-abfangenden Medikamente, wie das Kinderkrankenhaus in Philadelphia in einer Pressemitteilung schreibt. Auch Infektionen machen ihm nun weniger aus.

Behandlungsvorteil: Gentherapie ist mehrfach anwendbar

Dass sie mehrfach angewendet werden kann, ist eine weitere Besonderheit der neuen Therapie: Um das Medikament im Körper an die richtige Stelle zu transportieren, setzte das Forschungsteam auf Lipid-Nanopartikel, wie sie auch bei mRNA-Impfungen zum Einsatz kommen. Viele andere Gentherapien arbeiten mit speziellen Viren als Transportmittel. Da das Immunsystem diese jedoch bei einem erneuten Kontakt als fremd erkennt und bekämpft, ist hier nur eine einmalige Behandlung möglich.

Behandlungserfolg weckt Hoffnung

Auch wenn es ihm inzwischen besser geht, wird KJs Gesundheitszustand weiter beobachtet. Viele Fragen sind noch offen, beispielsweise wie viele Leberzellen tatsächlich durch das Medikament verändert werden konnten.

Mit dieser Arbeit konnte das Forschungsteam jedoch zeigen: Eine Gentherapie kann in einem kurzen Zeitraum individuell auf Patienten mit seltenen genetischen Erkrankungen angepasst werden. In Zukunft, so hofft das Forschungsteam, könnten auch andere Betroffene davon profitieren. Weltweit leben schätzungsweise 300 Millionen Menschen mit einer seltenen Erbkrankheit.