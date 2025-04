Neue Diagnostik: Frag doch einfach das Immunsystem!

per Mail teilen

Man hat Symptome, aber irgendwie findet niemand de n Grund dafür: Ist es ein seltener Erreger? Oder vielleicht eine Autoimmunerkrankung. In manchen Fällen kann es RICHTIG lange dauern, bis man eine Diagnose bekommt. In den nächsten Jahren könnte sich die Art, wie man nach der Ursache für eine Erkrankung sucht, verändern – und verbessern. Zumindest haben Forschende vor kurzem eine Technik vorgestellt, die nicht – wie bisher – nach dem Erreger im Körper sucht, sondern einfach direkt das Immunsystem fragt: Was beschäftigt dich gerade? Möglich ist das durch den Einsatz von modernsten Techniken. Veronika Simon aus der ARD Wissenschaftsredaktion hat sich das ganze angeschaut: