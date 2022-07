Omikron-Variante erreicht Deutschland: Was wir über BA.2.75 wissen

In Indien treibt sie die Infektionszahlen nach oben und auch in Deutschland ist die Omikron-Subvariante BA.2.75 schon angekommen. Sie sollte gut beobachtet werden, warnen Experten, noch ist aber wenig über die Corona-Mutation bekannt – ein Überblick.

Die neue Corona-Subvariante BA.2.75 tauchte laut WHO erstmals im Mai 2022 in Indien auf. Dabei handelt es sich um eine Untergruppe der Omikron-Variante BA.2, die laut Robert Koch-Institut (RKI) bis Anfang Juni dieses Jahres in Deutschland dominierte und von der momentan vorherrschenden BA.5 Variante verdrängt wurde.

Wie schnell sich die neue Sublinie BA.2.75 in Deutschland ausbreitet, können Forschende noch nicht sagen. Aber erste Infektionen wurden auch hier bereits festgestellt, bestätigt Virologe Dr. Manuel Krone von der Uniklinik Würzburg. Doch hierzulande werden nur wenige Proben typisiert. Wie hoch der Anteil genau ist, ließe sich erst mit mit einer gewissen Verzögerung feststellen, so Krone.

BA.2.75 zeigt relevante Mutationen

Die WHO stuft die Subvariante noch nicht als gefährlich ein – sie ist bisher keine "variant of concern” (Stand: 08.07.2022). Denn dafür fehlen noch fast alle Daten. Bisher gebe es noch keine Laborexperimente und nur eine Handvoll Sequenzierungen zu der Subvariante, sagt Prof. Richard Neher vom Biozentrum Basel. Daher wisse man auch noch recht wenig über den neuen Subtyp von Omikron BA.2.

Bei einer Corona-Infektion werden Antikötper gegen das Spike-Protein produziert. Diese können von Variante zu Variante mutieren. Bestimmte Mutationen können dem Virus helfen, dem schützenden Effekt der gebildeten Antikörper zu entgehen. IMAGO IMAGO / Science Photo Library

BA.2.75 hat relevante Mutationen und sollte daher gut beobachtet werden. Forschende berichten, dass die Omikron-Subvariante weitere zwölf Mutationen mehr aufweist als die Originallinie BA.2. Acht dieser neuen Mutationen bei BA.2.75 liegen am Spike-Protein. Auch im Vergleich zu BA.5 sei BA.2.75 unterschiedlich genug, dass auch Genesene sich erneut infizieren könnten, so Dr. Krone. Expertinnen und Experten setzen darauf, dass herkömmliche Schnelltests und PCR-Tests diese Variante erkennen können.

Könnte sich BA.2.75 in Deutschland genauso ausbreiten wie in Indien?

Momentan befinden wir uns in Deutschland noch mitten in der von Omikron BA.5 getriebenen Sommerwelle. Da diese Variante sehr ansteckend ist, wäre es denkbar, dass sich BA.2.75 nicht so stark bei uns ausbreiten wird, so Prof. Neher. Er forscht zur Evolution des Sars-Cov-2 Virus und sagt: "Es gab in der Pandemie schon einige Varianten und Subvarianten, die zwar kurzzeitig bei uns kursierten, sich aber nicht durchsetzen konnten während sie anderswo durchaus vorherrschend geworden sind."

Ein Beispiel dafür ist die Subvariante BA.2.12.1. Sie hat in den USA für eine Corona-Welle gesorgt. In Deutschland wurde sie aber von der hochansteckenden BA.5 Variante verdrängt. Auch die Epsilon-Variante, die in Peru kursierte, hat bei uns keine Rolle gespielt. Das gleiche gilt für die Beta- und Gamma-Varianten, die eher in Brasilien grassierten.

Herrscht in Deutschland eine bessere Herdenimmunität?

Die Frage, ob sich eine Variante des Virus bei uns verbreitet, hängt auch von der Immunität der Bevölkerung ab. Die ist je nach dem, welche Corona-Varianten schon vorherrschend waren, ganz unterschiedlich ausgeprägt.

Impfungen und Infektionen könnten in Deutschland dafür sorgen, dass sich eine neue Variante weniger erfolgreich verbreitet. IMAGO IMAGO / Future Image

Durch die Impfung und Infektionen könnte die Bevölkerung in Deutschland bereits eine gute Immunität aufgebaut haben, meint Prof. Neher. Das könne uns dann zwar nicht vor einer Infektion schützen, aber vor einer schwereren Erkrankung, die im Krankenhaus behandelt werden muss und zum Tod führen könnte.

Prof. Neher rät zur Boosterimpfung. Denn die könne helfen, die Immunantwort noch zu verbreitern, um auch andere Varianten abdecken zu können.

BA.5 bereitet Ärztinnen und Ärzten weiter Sorgen

Viele Sorgen bereitet Ärztinnen und Ärzten zur Zeit die BA.5 Welle, die wohl stark unterschätzt werde. Es gebe eine hohe Dunkelziffer an Corona-Infizierten. Dr. Maunel Krone von der Uniklinik Würzburg berichtet, die Belastung mit Covid-Kranken – wenn auch nicht schwer Kranken – steige stetig an und sei so hoch wie in der Pandemie zum Sommerbeginn bisher noch nicht dagewesen.