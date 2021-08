Der Blick auf die Corona-Neuinfektionen spielt jetzt in Baden-Württemberg erstmal keine Rolle mehr. In der neuen Corona-Verordnung ist die 7-Tage-Inzidenz nicht mehr entscheidend. Wie ist das aus wissenschaftlicher Sicht zu bewerten?

Suche nach dem Weg zurück in die Normalität

Für Geimpfte und Genesene gibt es in Baden-Württemberg bis auf das Maske-Tragen keine Einschränkungen mehr. Kontaktbeschränkungen und auch die meisten Obergrenzen für Veranstaltungen gehören der Vergangenheit an. Und das, obwohl sich auch in Baden-Württemberg wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus infizieren.



Es ist die Suche nach dem Weg zurück, zurück zur Normalität. Baden-Württemberg öffnet sogar Clubs und Diskotheken –für alle. Freiheiten, für deren Inanspruchnahme sich Ungeimpfte zwar testen lassen müssen. Doch können mit diesen Tests wirklich Superspreading-Events verhindert werden?

Ungeimpfte können sich auch bei Geimpften infizieren

Klar ist: Die Tests können das Risiko reduzieren, dass ein Ungeimpfter unentdeckt ansteckend ist. Ungeimpfte selbst können sich aber immer noch anstecken - auch bei Geimpften. Studien aus Israel, Großbritannien und den USA zeigen mittlerweile recht deutlich, dass sich Geimpfte mit der Delta-Variante infizieren können und aufgrund einer hoher Viruslast im Rachen und in der Nase andere anstecken können.

Die Impfungen bieten nach derzeitigem Wissen einen guten Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe. Aber auch vollständig Geimpfte können sich noch infizieren und das Virus an andere weitergeben. Imago imago images/MiS

Hoffnung auf Schutz von Risikogruppen durch Impfung

Wenn Bundesländer wie Baden-Württemberg alles wieder öffnen, werden sich wieder mehr Menschen anstecken – das Risiko für bisher ungeimpfte Menschen steigt. Das Infektionsrisiko ist womöglich so hoch wie noch nie. Trotzdem werden immer mehr Bundesländer und EU-Staaten den Versuch einer Rückkehr zur Normalität wagen – immer in der Hoffnung, dass sich möglichst viele Risikopatienten durch Impfungen haben schützen lassen. Immer in der Hoffnung, dass möglichst wenige an Long-Covid erkranken – hier gibt es aber noch Fragzeichen.

Noch fehlt ein klarer Plan

Aber zumindest mit Blick auf die schweren Covid-19-Verläufe ist der Wunsch nach mehr Normalität zu rechtfertigen: Auch das Robert Koch-Institut rechnet für Deutschland in den kommenden Monaten nicht mit überlasteten Kliniken. Dafür sprechen eigentlich so ziemlich alle Modelle und Szenarien. Und der Weg zur Normalität kann ja jederzeit rückgängig gemacht werden.

Dafür braucht es aber einen Plan – der fehlt trotz der Lockerungen in Baden-Württemberg noch und sollte bald nachgereicht werden. Die Frage ist dann, ab wann muss die Bremse zumindest wieder ein bisschen gezogen werden? Soll wirklich nur die Überlastung der Kliniken verhindert werden? Diese Fragen lässt Baden-Württemberg noch offen – der Blick auf die Neuinfektionen ist weggefallen, einen Ersatz gibt es aber noch nicht.

Hoffnung auf mehr Normalität an Schulen

Klar ist aber auch: Eine Notbremse wie in den vergangenen eineinhalb Jahren wird es nicht mehr geben – auch nicht in den Schulen. Denn längst ist klar, dass für die Kinder nicht nur das Virus eine Bedrohung darstellt. Psychotherapeuten berichten über mehr Kinder und Jugendliche mit psychischen Krankheiten. Und viele Eltern hoffen auf mehr Normalität an den Schulen, weil die Ständige Impfkommission jetzt den Biontech-Impfstoff für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren empfehlen möchte. Die Impfrisiken können mittlerweile besser eingeschätzt werden können und vor der ansteckenderen Delta-Variante lohnt sich der Impfschutz auch für Kinder.

Soweit die naheliegende medizinische Abwägung – aber auch die psychosozialen Folgen werden bei der bereits angekündigten STIKO-Empfehlung eine Rolle spielen. Klar, geimpfte Kinder leben womöglich sorgloser, haben weniger Angst, sich und andere anzustecken. Doch die Stiko betont, dass auch ungeimpfte Kinder in Zukunft an der Gesellschaft teilhaben können müssen.

Die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern und Jugendlichen darf nicht von deren Covid-19-Impfstatus abhängen, sagt auch die STIKO. Imago imago/Panthermedia

Bedingungen für Rückkehr zur Normalität

In den Schulen soll es also keine Rolle spielen, wer geimpft ist und wer nicht. Alles andere würde den Kindern und Jugendlichen nur wieder schaden, und damit jenen die wahrscheinlich bisher am meisten unter der Pandemie gelitten haben. Und überhaupt: Der Blick auf die Kinder und auch auf die große Lockerungs-Offensive in Baden-Württemberg darf nicht davon ablenken, auf was es in den nächsten Monaten ankommt:

Wie schnell und nachhaltig wir zur Normalität zurückkehren können, hängt vor allem von der Impfquote bei den Erwachsenen ab. Diese Impfquote ist eigentlich noch zu niedrig, das Timing für den Weg hin zu mehr Normalität in Baden-Württemberg deshalb zumindest gewagt.