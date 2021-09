Corona-Impfung - Alternativen zur Spritze?

Es sind immer noch zu wenig Menschen geimpft, um das Coronavirus in den Griff zu bekommen. Die Gründe, warum einige partout nicht zum Impfen gehen wollen, sind vielfältig. Auch wenn es vielleicht banal klingt: Einer ist, dass Menschen Angst vor Spritzen haben. Deswegen denken Forschende jetzt über Alternativen dazu nach.

Welche andere Art der Corona-Impfung könnte denn in Frage kommen?

Grundsätzlich gibt es zwei andere Möglichkeiten: Entweder eine Impfung, die als Nasenspray verabreicht wird – das gibt es zum Beispiel schon bei der Grippeimpfung. Das kann dann beispielsweise bei Kindern eingesetzt werden, die Angst vor Spritzen haben – aber auch Kinder mit Blutgerinnungsstörungen können das bekommen, das ist dann einfach sicherer.



Da ist der Vorteil, dass direkt die Schleimhäute geimpft werden – also da, wo das Virus auch in aller Regel in den Körper kommt. Wenn das Virus da erfolgreich abgewehrt werden kann, dann wäre man wirklich sehr gut geschützt.



Die andere Möglichkeit dürfte dem ein oder anderen auch noch bekannt vorkommen: Das wäre eine Schluckimpfung. Ganz bekannt ist da natürlich die Schluckimpfung gegen Polio aus den 60ern. Der ganz große Vorteil da ist, dass Transport und Lagerung sehr einfach sind. Also in Ländern, wo die Kühlkette vielleicht nicht einfach einzuhalten ist, wäre sowas sicher gut aufgehoben.

Wie realistisch ist das denn, dass so eine Impfung tatsächlich durchgeführt wird?

Das geht nicht einfach mit jedem Impfstoff. Das muss extra entwickelt werden. Da sind aber viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon dran – es sind weltweit mindestens drei Schluckimpfungen und zehn Nasenspray-Impfungen in der klinischen Prüfung. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass zumindest ein paar davon auch zugelassen werden.



Wann ist allerdings schwer zu sagen. Die meisten sind noch in frühen klinischen Phasen und dann müssen sie ja auch noch zugelassen werden. Dieses Jahr wird das ziemlich sicher nichts mehr.