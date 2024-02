NASA startet Express-Frachtflug zum Mond

Pünktlich um 7.05 Uhr hob am 14. Februar 2024 eine „Falcon 9“-Rakete von SpaceX vom Kennedy Space Center der NASA in Florida ab und schickte die Mondlandefähre „Nova-C“ von Intuitive Machines auf den Weg zum Mond.

Der Missionsname „IM-1“ steht für den ersten Flug des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens Intuitive Machines, das den Mondlander gebaut hat. Es ist innerhalb von 12 Monaten bereits der sechste Versuch, unbemannt auf dem Mond zu landen.

Von den fünf Flügen, die sich zuvor seit dem Frühjahr 2023 auf den Weg zum Erdtrabanten gemacht hatten, verliefen lediglich zwei erfolgreich. Mitte Januar gelang erstmals einer japanischen Sonde die Landung im Mondstaub. Bereits im August war es Indien als vierter Nation gelungen, eine Sonde weich auf dem Mond zu landen.

Japans kommerzielle Sonde Hakuto-R und Russlands Luna 25 zerschellten dagegen auf der Mondoberfläche. Der privat betriebene amerikanische Peregrine-Lander erreichte den Erdtrabanten erst gar nicht.

US-Förderprogramm für kommerzielle Mondfrachter trägt Früchte

Ein Grund für den Boom unbemannter Mond-Anflüge: Das im Jahr 2018 aufgelegte Förderprogramm der NASA für den Bau kommerzieller Mondfrachter trägt jetzt Früchte. Die USA sehen mit Argwohn die ambitionierten Raumfahrtpläne Chinas und setzen alles daran, auf den Mond zurückzukehren, bevor dort ein erstes chinesisches Raumschiff mit Besatzung an Bord landet.

Zur Vorbereitung der bemannten Missionen des amerikanischen Artemis-Programms sollen zunächst unbemannte Mondlandegeräte Experimente und technische Ausrüstung auf den Mond bringen. Auch IM-1 hat diesen Auftrag und könnte im Erfolgsfall die erste gelungene kommerzielle Mondlandung werden – dieser Premierentitel ist noch zu vergeben.

Die letzte erfolgreiche Mondlandung der USA liegt über 50 Jahre zurück. Jetzt soll mit Unterstützung privater Unternehmen eine neue Ära der US-Raumfahrt anbrechen. Pressestelle Intuitive Machines

Expressflug zum Mond

IM-1 unterscheidet sich von den meisten der anderen Missionen der vergangenen Monate durch ihren flotten Anflug. Ähnlich schnell wie die Apollo-Raumschiffe in den 60er und 70er Jahren erreicht die Sonde den Mond bereits nach wenigen Tagen.

Die Landung ist derzeit für den 22. Februar geplant. Andere Missionen flogen dagegen auf spiralförmigen Routen durchs All, um sich nach und nach von der Erde zu entfernen und dem Mond so weit anzunähern, dass sie schließlich von dessen Schwerefeld eingefangen wurden. Das ist die energiesparendste, aber auch zeitaufwändigste Variante, um den Erdtrabanten zu erreichen.

Neue „Tankuhr“ des Mond-Landers im Test

Von den Metallfüßen im Mondstaub bis zur obersten Deckplatte misst der neue US-Lander stolze 4,3 Meter. Die Hälfte der Fracht an Bord stammt von der NASA, die andere Hälfte von privaten Organisationen und Unternehmen. Eines der Experimente beschäftigt sich mit der Messung des Füllstands in den Treibstofftanks der Sonde.

Wegen der sich im Verlauf der Landung ständig verändernden Lage im Raum und dem daraus resultierenden Schwappen der Flüssigkeit ist es schwierig, den Füllstand im Treibstofftank eines Landers zu jeder Zeit genau zu messen. In IM-1 ist nun eine neue „Tankuhr“ verbaut, die genauer als alle ihre Vorgänger sein soll.

Eine neue "Tankuhr" soll den Füllstand der Tanks der Mond-Sonde zuverlässig anzeigen. Pressestelle Intuitive Machines

Weltpremiere: „Eaglecam“ verspricht einzigartige Bilder der Landung auf dem Mond

Bildstarke Videoaufnahmen verspricht das Experiment mit der „Eaglecam“. Kurz vor der Landung, ca. 30 Meter über der Mondoberfläche, soll diese Kamera vom Lander seitlich ausgestoßen werden – und dann parallel zum Lander auf gleicher Höhe mit ihm in Richtung Mondboden fallen. Wenn es der Eaglecam gelingt, den Lander im Blick zu behalten, könnte auf ihren Aufnahmen erstmals sichtbar werden, was bislang im Verborgenen ablief – die Landung einer Mondsonde.

Staubfontänen als Problem bei Mondlandungen

Ein weiteres Experiment nimmt den Mondstaub in den Blick. Das fein zerkrümelte, aber harte und scharfkantige Material kann für empfindliche Bauteile an Raumschiffen zum Problem werden. Auch könnten am Landeplatz bereits vorhandene Gerätschaften durch sich absetzende Staubfontänen beschädigt werden. Um das Equipment zu schützen, will man deshalb das Verhalten des bei der Landung aufgewirbelten Staubs genauer untersuchen.

Für Astronomen sehr spannend ist ein NASA-Instrument an Bord von IM-1, das die Radiostrahlung auf dem Mond in jenem Frequenzbereich messen soll, der auch für Radioteleskope interessant ist. Der Mond könnte ein hervorragender Platz für den Bau eines Radioteleskops sein, das nicht von irdischer Radiostrahlung gestört wird. Ein viel genauerer Blick auf Radioquellen im All könnte so eines Tages möglich werden.

Die Bauteile der Mond-Sonde müssen einiges aushalten: Der Mondstaub könnte für empfindliche Elektronik zum Problem werden. Pressestelle Intuitive Machines

Kunst goes Mond

Zur kommerziellen Fracht auf IM-1 gehören auch Kunst und Archivmaterial. Gleich zwei Organisationen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, menschliche Kulturgüter auf dem Mond zu platzieren, konnten sich durch Spenden- und Investorengelder einen Platz auf dem Mondlander sichern.

Die Kosten pro Kilo Mondfracht liegen in der Regel bei ca. 1 Million Dollar. Ein ordentlicher Preis für eine Box mit 125 Miniatur-Skulpturen und mehrere Datenträger-Plaketten mit aufgeprägten Archivmaterialien, die nach der kurzen Betriebszeit von IM-1 auf dem Mond verbleiben - fest montiert an der dann elektronisch toten Sonde.

Schwieriger Landeplatz auf dem Mond

Die Apollo-Missionen der 60er und 70er Jahre landeten allesamt auf ebenem, mit relativ wenigen Kratern durchsetztem Gelände am Mondäquator. Einen solchen, relativ sicheren Landeplatz hatte Intuitive Machines auch für seinen Lander im Blick. Dann jedoch öffnete die NASA nochmals den Geldbeutel, um die Mission in technisch anspruchsvolleres Terrain zu lenken.

IM-1 soll nun zwischen unzähligen Kratern und Felsblöcken nahe dem Mondsüdpol niedergehen. Bereits Indien landete seine Sonde im August 2023 nur noch ca. 600 km vom Mondsüdpol entfernt. Die USA wollen sich mit IM-1 dem Pol nun auf 300 Kilometer nähern.

Das Filmen einer Mondlandung gilt als schwierig. Eine neue Spezialkamera soll das nun möglich machen. Zu sehen ist hier nur eine Computer-Illustration einer erfolgreichen Landung der IM-1-Sonde. Pressestelle Intuitive Machines

Sehnsuchtsziel auf dem Mond: „Berge des ewigen Lichts“

Der Grund für das Interesse am Mondsüdpol sind die „Berge des ewigen Lichts“. Schon Astronomen im 18. Jahrhundert fielen bei ihren Beobachtungen jene Bergspitzen am Südpol auf, die dauerhaft im Sonnenlicht lagen. Für die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts ein idealer Platz für den Bau einer Mondstation.

Denn wo die Sonne immer scheint, lässt sich auch zu jeder Minute Solarstrom produzieren. Außerdem könnte es in den tiefen Kratern am Mondsüdpol sogar Wassereis geben – in den Kratern herrscht im Gegensatz zu den Bergen ständige Dunkelheit. Die ultratiefen Temperaturen am stockdunklen Kraterboden lassen die Krater wie Kältefallen für Wassermoleküle wirken. Mit der Folge, dass sich dort über Jahrmillionen eine, für eine Mondstation möglicherweise nutzbare, Wassereisressource angesammelt haben könnte.

Beleuchtungskarte vom Südpol des Mondes. Pressestelle NASA

Da der IM-1-Lander zwar im Südpolargebiet aber nicht oben auf den Bergen des ewigen Lichts landen wird, ist seine Lebensdauer auf nur sieben Tage begrenzt. Dann beginnt an seinem Landeplatz die 14-tägige Mondnacht, die Solarstromversorgung für IM-1 wird dann unweigerlich abbrechen.

Die Nachfolgemissionen IM2 und IM3 könnten aber noch im Jahr 2024 den Spuren von IM-1 folgen. Als Landeplatz von IM-2 wurde bereits der Shackleton-Krater benannt - nur wenige Meter vom Mondsüdpol entfernt.