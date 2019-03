Fünf Monate nach der Notlandung einer russischen Sojus-Rakete ist dieses Mal hat dieses Mal bei einem neuen Start alles geklappt. Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte dockte die Raumkapsel mit zwei US-Astronauten und einem russischen Kosmonauten am Freitag an der Internationalen Raumstation ISS an.

Als Nick Hague und Alexej Ovchinin am 11. Oktober vergangenen Jahres in der kasachischen Steppe von den Rettungsteams aufgefunden wurden, hatten die beiden dramatische Minuten hinter sich. Einer der vier rings um die Sojus-Rakete angebrachten Booster, die in der Startphase zusätzlichen Schub verleihen, hatte sich zwar wie geplant nach knapp zwei Minuten von der Hauptstufe gelöst, blieb dabei aber für einen kurzen Moment in seiner Verankerung hängen und stieß kurz gegen den Rumpf der Hauptstufe.