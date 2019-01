Mythos Noteninflation Wird das Abi wirklich immer leichter?

Der Philologenverband fordert strengere Abitur-Noten. Doch die oft behauptete krasse Noteninflation gibt es nicht. Ein Faktencheck.

Es gibt bei der Diskussion um die Abiturnoten mehrere Mythen:

Mythos 1: "Es gibt eine krassen Anstieg der Abiturnoten in den letzten Jahren."

Betrachtet man den Gesamtdurchschnitt aller Abiturienten in Deutschland, kann man allenfalls von einer leichten Inflation sprechen: Der Durchschnitt aller deutschen Abiturnoten stieg innerhalb von 10 Jahren lediglich um eine Zehntelnote: von 2,52 (2007) auf 2,41 (2017). Ein messbarer, aber kein himmelweiter Unterschied.

Richtig ist aber: In einzelnen Bundesländern war der Anstieg deutlicher: In Berlin stieg die Durchschnitts-Abiturnote im selben Zeitraum von etwa 2,6 auf 2,4. In Baden-Württemberg war der Durchschnitt zwischendurch sogar leicht gesunken, war aber zuletzt mit 2,42 (2017) wieder auf dem Niveau von 2012. Von einer drastischen Entwertung der Abiturnoten kann also keine Rede sein.

Mythos 2: "Immer mehr Schüler machen ein Einser-Abi, haben also eine 1 vor dem Komma."

Recht der Notenschnitt des Abiturzeugnisses für das Wunschstudium?

Tatsächlich wird eine 1 vor dem Komma heute etwas häufiger vergeben als früher. Doch auch hier handelt es sich nur um einen leichten der Anstieg: 2006 machten 19 Prozent eines Abi-Jahrgangs ein Einer-Abi, 2016 waren es 23 Prozent, 2017 aberwieder nur 20 Prozent. Also es ist immer noch nur jeder vierte bis fünfte.

Richtig ist aber: Die Spitzennote 1,0 wird sehr viel häufiger vergeben.

Nach den Zahlen von 2017 bekamen bundesweit 17 von 1000 Abiturienten eine 1,0 – das sind fast 70 % mehr als noch 2007. Dieser Anstieg ist tatsächlich enorm. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Ländern immens. In Rheinland-Pfalz und Bayern hat sich die Zahl der 1,0er-Abis verdoppelt, in Berlin haben sie sich gar versechsfacht. Vom 2017er-Jahrgang haben dort 1,7 Prozent eine 1,0 geschafft, in Brandenburg waren es sogar 2,4 Prozent.

Ganz anders in Baden-Württemberg. Hier ist die Zahl der 1,0-Abiturzeugnisse bis 2016 sogar gesunken. Der Trend kehrt sich aber offenbar aber auch hier wieder um. Innerhalb nur eines Abiturjahrgangs – nämlich von 2016 auf 2017 – stieg der Anteil der „1,0er“ deutlich an, von 1,4 Prozent auf 1,6 Prozent.

Mythos 3: "Das bayerische und das baden-württembergische Abi sind besonders anspruchsvoll."

Abiturprüfung in Friedrichshafen. Die Aufgaben im Fach Deutsch kommen bereits aus einem bundesweit gemeinsamen Aufgabenpool.

Tatsächlich ist die Notenvergabe in Bayern und Baden-Württemberg keineswegs außergewöhnlich streng. Baden-Württemberg liegt mit einem Schnitt von zuletzt 2,4 ziemlich im Durchschnitt, Bayern mit 2,3 sogar darüber. Die strengsten Abinoten gibt es dagegen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und – Rheinland-Pfalz. In diesen drei Ländern lag der Schnitt 2016 bei etwa 2,5 (Rheinland-Pfalz) oder darunter. Den besten Abiturschnitt in Deutschland hat Thüringen mit 2,18.