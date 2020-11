In Dänemark hat sich eine mutierte Form des SARS-CoV-2 Virus in zahlreichen Nerzfarmen ausgebreitet. Solche Mutationen lösen die Sorge aus, dass sie einen Impfstoff wirkungslos machen. Experten sehen durch solche Mutationen aber keine Gefahr.

Mutationen als normaler Vorgang

Dass ein Virus, wie das SARS-CoV-2 Virus mutiert, ist ein normaler Vorgang. Viren sind keine Lebewesen und sind auf eine Wirtszelle angewiesen, um sich zu vermehren. An der Oberfläche der Zelle docken die Coronaviren an bestimmte Rezeptoren an und dringen so in die Zelle ein. Sie injizieren die Viren-DNA in die Zelle, welche anschließend den Stoffwechsel der Wirtszelle übernimmt, indem nur noch Virenproteine gebildet werden.

Die Viren manipulieren zum Beispiel die Wirtszellen eines Nagetiers so, dass diese, weitere Viren produzieren. Viren tragen an ihrer Oberfläche bestimmte Strukturen, die wie ein Schlüssel in das Schloss der Zelle passen. Nur die Viren mit dem passenden Schlüssel können eindringen. Bei der Herstellung der Kopien unterlaufen der Wirtszelle jedoch auch Fehler – sogenannte Mutationen.

Es passiert in jedem Vermehrungszyklus, dass es zu Änderungen im Genom kommt und von den meisten merken wir gar nichts. Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts

Oft haben die Mutationen keine Auswirkung auf das Virus. Manchmal können sie das Virus sogar abschwächen. Und auch bei SARS-CoV-2 ist nach jetzigem Stand keine Veränderung festzustellen, die das Virus infektiöser macht oder ansonsten zum Negativen verändert.

Auf engem Raum sitzen die Nerze auf den Farmen zusammen. Der Erreger kann sich dort deshalb sehr schnell ausbreiten. Imago imago images / blickwinkel

Weil sich eine mutierte Form des Coronavirus auf die Nerze übertragen hat, beschloss die Regierung Dänemarks Millionen Nerze zu keulen, also zu töten. Neben Dänemark sei das SARS-CoV-2-Virus in Nerzen auch in den Niederlanden, Italien, Spanien, Schweden und den USA nachgewiesen worden, laut der WHO. Der Virologe Christian Drosten sieht die Tötung als eine Vorsichtsmaßnahme der Politik. Auch Thomas Mettenleiter vom Friedrich-Loeffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, ist ähnlicher Ansicht:

Das eliminiert natürlich auch Infektionsherde für den Menschen. (...) Die Bewegungsbeschränkungen für Menschen, die jetzt in Dänemark ausgesprochen worden sind, die sollen verhindern, dass sich diese Variante jetzt in der menschlichen Population weiter ausbreiten. Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts

Ein verändertes Spike-Protein im Virus der Nerze

Um an spezifische Rezeptoren auf der Oberfläche menschlicher Zellen zu binden und in die Zelle einzudringen, nutzt das Coronavirus Sars-CoV-2 sogenannte Spike-Proteine auf seiner Oberfläche. Die Struktur dieser Proteine spielt daher eine große Rolle für die Impfstoffentwicklung.

Im Fall der Nerze hat sich genau dieses Protein verändert. Das könnte für Impfstoffentwickler also zum Problem werden. Denn ist das Spike-Protein durch Mutationen verändert, können es die durch Impfstoffe hervorgerufenen Antikörper möglicherweise nicht mehr blockieren. Die Folge könnte eine schwächere Wirkung des Impfstoffs sein. Aus diesem Grund müssen die Mutationen genau untersucht werden.

Das Coronavirus Sars-CoV-2 bindet mit seinen Spike-Proteinen an die menschliche Zelle Imago imago images / Science Photo Library

Bisher haben die Forscher seit Anfang September mehr als 12.000 Mutationen des Coronavirus erfasst – die meisten davon sind ohne Folgen geblieben. Allerdings ist die Flut der Daten so groß, dass eine genaue Analyse sämtlicher Veränderungen noch Monate dauern wird. Und es kommen immer neue Mutationen dazu.

Bedeutung für einen Impfstoff

Besonders vielversprechend sind zurzeit der Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech in Kooperation mit Pfizer – und der Impfstoff-Kandidat des US-Pharmakonzerns Moderna. Sie gaben kürzlich bekannt, dass ihre Corona-Impfstoffe momentan eine Wirksamkeit von über 90 Prozent erreichen und sie dafür eine Zulassung beantragen wollen.

Für die Impfstoffentwicklung sollen die bisher erforschten Mutationen allerdings, so die Einschätzung des Virologen Christian Drosten, kein Problem darstellen, denn der Impfstoff werde eine Mischung von mehreren Antikörpern beinhalten. Dadurch treffe er das Virus an mehreren Stellen gleichzeitig. Auch Biotech-Chef Ugur Sahin ist da optimistisch:

Ich bin aber zuversichtlich, weil das Spike-Protein sehr groß ist und bisher alle Mutationen, Punktmutationen sind. (...) Ich bin zuversichtlich, dadurch dass wir ein großes Fragment zum Immunisieren verwenden, dass die Immunantworten dann in der Lage sind, die unveränderten Anteile des Spike-Proteins zu erkennen und auch diese Virusvarianten zu inaktivieren. Ugur Sahin, Biontech-CEO

Laut Experten sollen Mutationen derzeit keine Probleme bei der Impfstoffentwicklung darstellen. Imago imago images / Sven Simon

Virus gut an Menschen angepasst

Im Moment machen sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch kaum Sorgen, dass das Virus so stark mutieren könnte, dass ein möglicher Impfstoff am Ende wirkungslos wäre. Auch der Gießener Virologe Professor Friedemann Weber sieht die Lage derzeit entspannt: Das Virus ist aus seiner Sicht schon so gut an den Menschen angepasst, dass „nicht mehr viel Luft nach oben ist.“ Trotzdem seien beide Szenarien denkbar:

dass der Erreger irgendwann doch tückischer wird und Infizierte schwerer erkranken

oder dass er harmloser wird und wir alle aufatmen können.

Lehrreich sei auf jeden Fall der Blick zurück auf die Sars-Epidemie vor 17 Jahren: Vor allem Mund-Nasen-Schutz, konsequentes Testen und strikte Quarantäne von Infizierten hätten die Lungenseuche damals in Asien gestoppt. Genau diese Maßnahmen, so die Bilanz des Experten, müssten wir auch jetzt weiter fortführen, um die Pandemie erfolgreich einzudämmen.