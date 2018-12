Wie Studien zeigen, mindern Druck und Hektik Empathie und Hilfsbereitschaft. Doch die äußeren Bedingungen lassen sich nicht so einfach ändern. "Die Ruhe im Innern finden", lautet deshalb das Credo von Achtsamkeitsforschern an der Universität Freiburg. In ihrem Sonderforschungsbereich Muße läuft eine Achtsamkeitsstudie mit Nachwuchs-Medizinern, die lernen sollen, mit ihrer berufsspezifischen Belastung umzugehen und Stress-Resilienz aufzubauen. Die Erkenntnisse daraus lassen sich auch auf andere Berufe und Lebenssituationen übertragen.

Der Begriff der Muße wirkt antiquiert, ist aber für den Psychologen Stefan Schmidt vom Freiburger Uniklinikum höchst aktuell: Aus Sicht des Freiburger Forschers bedeutet Muße nicht, untätig zu sein, sondern in der jeweiligen Tätigkeit in einen positiven Bewusstseinszustand zu kommen. Dies ermöglicht Entschleunigung, Aufmerksamkeit und Fokussierung. Muße beginnt demnach nicht irgendwann nach Feierabend, sondern zum Beispiel vor oder während einer Behandlung.

Denn Muße kann man lernen, und zwar mithilfe ganz banaler Übungen, erklärt Stefan Schmidt. So sollen Ärzte etwa nicht über die Klinikflure rennen, sondern bewusst gehen und schon dadurch entschleunigen. Oder während der Hände-Desinfektion geistig kurz innehalten, die Hände spüren und sich des eigenen Körpers bewusst werden. Aus dieser innerlichen Ruhe heraus kann dann ein Gespräch mit dem nächsten Patienten aufmerksamer verlaufen, was die Kommunikation für beide Seiten angenehmer macht. Das sind erste Ergebnisse der Freiburger Studie, deren Auswertung noch läuft.

Diese Alltags-Rituale können Mediziner in einem mehrmonatigen Achtsamkeitstraining an der Freiburger Uniklinik einüben. Außerdem werden Meditationen und Übungen zur Körperachtsamkeit angeboten. Dabei bietet sich ein ungewohntes Bild: Die Teilnehmer liegen auf Yoga-Matten und sind ganz in ihrer Ruhe. Beim Körper-Scannen etwa fühlen sie dann in bestimmte Körperbereiche hinein, erkennen unbewusste Anspannungen und lernen, gezielt loszulassen.