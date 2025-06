Motten orientieren sich am Nachthimmel

per Mail teilen

Schon vor Jahrhunderten orientierten sich Seefahrer nachts an den Sternen – aber können das Tiere auch? Bei einigen Singvögeln war das bereits bekannt. Jetzt zeigt eine neue Studie, dass auch Motten, also eher unscheinbare Tiere mit einem winzigen Gehirn, sich auf ihren Reisen am Nachthimmel orientieren.

Die Bogong-Motte ist ziemlich klein – von Flügelspitze zu Flügelspitze gerade mal 5 Zentimeter. Man kann sich kaum vorstellen, wie oft sie schlagen muss, um die 1.000 km hinter sich zu bringen, die sie jeden Frühling und Winter zurücklegt. Ihr Ziel sind Höhlen in den Australischen Alpen, angenehm temperiert im brüllend heißen Sommer.

Motte legt 1000 Kilometer zurück und muss präzise navigieren

"Die machen da sowas ähnliches wie einen Winterschlaf. Nur im Sommer. Das sind übrigens 1000 Kilometer, ja, also das ist die Strecke, Kopenhagen, Paris.", sagt David Dreyer. Er forscht an der Universität in Lund, in Schweden. Zehn Jahre lang ist er im Frühling und im Herbst nach Australien gereist, um die Wanderung der Motten zu erforschen.

Die Motten müssen dabei über lange Zeit sehr präzise navigieren, um die kühlen Höhlen zu finden – eine enorme Leistung für ein Tier, dessen Gehirn nur so groß wie ein Reiskorn ist, findet Dreyer.

Im Sommer bevölkern die Motten alpine Höhlen, wo sich rund 17.000 Tiere auf einem Quadratmeter Felswand sammeln und so Millionen von Motten in einer Höhle befinden. Eric Warrant

Frühere Studien hatten gezeigt, dass die Motten sich am Erdmagnetfeld orientieren können. Aber auch, dass es noch einen optischen Reiz geben muss, an dem sie ihre Flugrichtung ausrichten. Vielleicht eine Bergkette am Horizont. Dreyer hatte noch eine andere Vermutung:

"Wir haben oft neben dem Labor unter dem Sternenhimmel gesessen, der ist ist da mega hell. Besonders die Milchstraße sieht man sehr deutlich, es gibt richtig coole Sachen da die man hier nicht sehen kann. Das ist ein überwältigender Eindruck und es war für mich persönlich immer ein ziemlich prominenter Kandidat."

Motten sollten in Flugsimulator fliegen

Von Pillendreher-Käfern in Afrika wusste man, dass sie sich über kurze Strecken auch am Sternenhimmel orientieren. Aber die Reise der Motten war ein viel komplexeres Unterfangen.

Um diese Idee zu testen, fingen die Forschenden um David Dreyer in einem Nationalpark die Motten und ließen sie in einem Flugsimulator fliegen.

Genauer gesagt klebten sie die Motten an ein Stäbchen, das an der Decke einer kleinen Flugarena festgemacht wurde. Die Motte konnte sich frei drehen und bewegen, aber sie kam nicht vom Fleck.

David Dreyer erklärt: "Die Motte fängt dann sofort an zu fliegen, einfach weiter, genauso wie das die anderen Tiere in Freiheit auch machen würden. Und gleichzeitig können wir dabei die sensorische Welt um das Tier manipulieren."

Auf der Kuppel des Flugsimulators Projektion des australischen Sternenhimmels

Zum einen konnten sie im Labor das Erdmagnetfeld ausgleichen – das bot also keine Orientierung mehr. Dafür hatten die Falter nur noch die Kuppel des Flugsimulators, sagt Daniel Dreyer:

"Da haben wir dann ein Bild von des australischen Sternenhimmels drauf projiziert. Jetzt hatten die also kein Magnetfeld und nur diese Sterne. Zu unserer Verblüffung konnten die aber trotzdem in die richtige Migrationsrichtung fliegen."

Zu der alpinen Landschaft Australiens in der Nähe der Höhlen wandern die Motten über 1.000 Kilometer weit. IMAGO Eric Warrant

Die Motten wussten also anhand der Sterne, wo sie hinmussten. Dreyer und sein Forschungsteam drehten anschließend den Sternenhimmel im Flugsimulator um 180 Grad – die Motten flogen in die andere Richtung.

Die Forschenden zeigten ihnen die gleichen Sterne, aber zufällig angeordnet - die Motten verloren die Orientierung.

Diese Ergebnisse hat das Forschungsteam jetzt in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Position der Sterne verändert sich über die Nacht hinweg

Basil el Jundi ist Professor für Navigationsbiologie an der Universität Oldenburg und war nicht an der Studie beteiligt. Auch er ist überzeugt von den Daten der schwedischen Gruppe. Und überrascht – denn den Sternenhimmel als Orientierungspunkt hätte er nicht unbedingt erwartet. Das Problem dabei: Die Position der Sterne verändert sich über die Nacht hinweg.

„Wie wissen die genau, wie viel Uhr es ist? Und wie wird das integriert? Ich glaube neuronal diesen Schaltkreis im Detail zu verstehen, das wird noch mal sehr interessant.“, sagt el Jundi.

Den ersten Schritt in die Richtung hat die schwedische Forschungsgruppe bereits getan. Andrea Adden, ebenfalls Autorin der Publikation, konnte zeigen, welche Nervenzellen im Gehirn bei der Navigation beteiligt sind.

Noch offen, an welchen Lichtern am Nachthimmel sich Motten orientieren

Basil el Jundi von der Universität Oldenburg ist sich sicher: Wir unterschätzen die Fähigkeiten von Insekten-Gehirnen. Da könnte noch manche Überraschung auf die Forschung warten.

Basil el Jundi: "Es fängt immer mit einer Spezies an und dann merkt man, dass das noch viel andere Insekten machen. Und ich bin auch mal gespannt, ob in den nächsten Jahren auch weitere Tiere noch quasi getestet werden und es gezeigt wird, dass die auch die Sterne nutzen und das öffnet natürlich ein komplett neues Feld in der Insektennavigation."

Auch bei den australischen Bogong-Motten sind noch viele Fragen offen. Zum Beispiel, an welchen Lichtern genau sich die Tiere am Nachthimmel orientieren. David Dreyer von der Universität Lund würde auf die Milchstraße tippen. Die ist nämlich besonders hell und wunderbar sichtbar am Nachthimmel von Australien.