Impfstoffsuche gegen Coronavirus: Erfolg in den USA?

Hurra, ein Impfstoff! Die US-Firma Moderna aus Chicago schürt Hoffnungen. 45 Freiwillige haben an einer Studie teilgenommen - offenbar mit Erfolg: Laut dem Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten haben die Probanden Antikörper gegen den Erreger entwickelt, die Nebenwirkungen halten sich in Grenzen. Jetzt will die Firma ihre Tests mit dem Impfstoff auf bis zu 30.000 Probanden ausweiten.