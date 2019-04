Autos, LKW, Motorräder - je mehr der Verkehr rollt, desto lauter ist es auf unseren Straßen. Nach Angaben des Umweltbundesamts fühlen sich 76 Prozent der Deutschen von Straßenlärm gestört. Der SWR will dieses Problem sichtbar machen: Zeigen Sie uns, wie laut es in Ihrer Straße ist!

Falls Sie ein Messgerät besitzen oder eine Smartphone-App zum Lärm messen, können Sie auch den Schallpegel dokumentieren. Wichtig dabei ist: Messungen per App sind fehleranfällig, diese Werte sind also nicht absolut verlässlich, aber ein erster wichtiger Hinweis. In einer Studie für das Schweizer Umweltbundesamt wurden Schallpegel-Mess-Apps untersucht. Die Wissenschaftler empfehlen zwei Apps: Noise Capture (Android, in Kombination mit einem externen Mikrofon) und SPL Pro (iPhone).