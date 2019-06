Viren kann man so programmieren, dass sie gezielt Krebszellen angreifen. In Kombination mit einer Antikörpertherapie werden die tumorfeindlichen Viren noch schlagkräftiger. Deshalb ist diese neue Methode Thema beim Deutschen Krebskongress in Berlin.

Um sicherzugehen, dass die Therapie wirklich nur Tumorzellen angreift, werden die Viren in der Regel gezielt für den Einsatz gegen eine bestimmte Krebsart programmiert. Damit kann man, so Dr. Dirk Nettelbeck vom DKFZ in Heidelberg, erreichen, dass diese Viren in Tumorzellen noch genau so erfolgreich sind wie die unmodifizierten Eltern. In gesunden Zellen ist die Wirkung der Viren jedoch durch die Modifzierung dramatisch abgeschwächt. Die programmierten Viren können so genauer auf die Krebszellen einwirken als das herkömmliche Chemotherapien tun. Man nennt sie onkolytische Viren, das bedeutet Viren, die direkt oder indirekt Tumorzellen töten.