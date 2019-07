In einem ersten Schritt haben sie bekannte antiretrovirale Mittel so umgebaut, dass sie im Körper viel länger aktiv sind. Dann haben sie die Wirkstoffe in Nanokristalle gepackt. Die wiederum waren so konstruiert, dass sie gezielt die Körperregionen ansteuern, in denen sich schlafende HI-Viren sammeln – zum Beispiel im Knochenmark.