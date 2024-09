per Mail teilen

Alle paar Jahre kommt es aber vor, dass noch ein kleiner und deshalb nicht sichtbarer zweiter Mond um die Erde kreist. In der Regel handelt es sich um Asteroide, die für kurze Zeit auf eine Erdumlaufbahn geraten. Der neueste Mini-Mond, den sich die Erde zulegt, ist eben so ein Asteroid, der Berechnungen eines spanischen Teams zufolge ab dem 29. September bis in den November hinein die Erde umkreisen könnte.

Erde erhält für kurze Zeit einen zweiten Mond