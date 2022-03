Bei der bisher umfangreichsten Studie dieser Art wurden Flüsse auf der ganzen Welt auf Medikamenten-Rückstände untersucht. Dafür wurden Proben an über 1.000 Stellen auf allen Kontinenten genommen.

Alle Medikamente, die wir einnehmen, werden letztendlich wieder aus unserem Körper ausgeschieden und gelangen über die Toilette in unser Abwasser.

Bei einer weltweiten Studie wurden in fast allen Flüssen Kontaminationen mit gängigen Medikamenten gefunden, selbst in der Antarktis wurden Koffein, Reststoffe von Nikotin und Paracetamol nachgewiesen.

Selbst in der Antarktis wurden in Flüssen Kontaminationen mit Medikamenten gefunden. imago images IMAGO / Arnulf Hettrich

Thilo Hofmann von der Universität Wien war an der Studie beteiligt:

"Die Medikamente, die wir am häufigsten finden, sind die klassischen Wohlstands-Medikamente."

Das heißt insbesondere Medikamente, die mit Stoffwechsel oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Diabetes oder erhöhtem Blutdruck zusammenhängen. Laut Hofmann ist die Gruppe, die die größten Sorgen bereitet, die der Antibiotika. Wenn Bakterien in Flüssen mit Antibiotika aus dem Abwasser in Kontakt kommen, können sie Resistenzen ausbilden, welche über die Nahrungskette auch beim Menschen ankommen. Laut Hofmann werden Antibiotikaresistenzen von der UN als eine der größten Gefahren im Gesundheitsbereich angesehen.

In einer groß angelegten Studie wurde an weltweit über 1.000 Stellen die Wasserqualität in Flüssen untersucht. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Jens Wolf

In Europa und Nordamerika gibt es in der Regel eine gut funktionierende Abwasseraufbereitung

Das Abwasser wird in zentralen Kläranlagen in 3 Stufen gereinigt. Seit etwas mehr als 10 Jahren gibt es in einigen Kläranlagen in Deutschland und besonders in der Schweiz auch eine vierte Reinigungsstufe, welche weitere hartnäckige Medikamenten-Rückstände entfernen kann.

Durch den Klimawandel in Europa kommt es jedoch häufiger zu Starkregenereignissen. Die bei solchen Ereignissen anfallenden Wassermengen überforden die Kläranlagen oftmals. Was dann zuviel an Schmutzwasser ankommt, wird ungeklärt in die Flüsse geleitet.

In der Regel wird das Wasser durch eine Kläranlage gereinigt. imago images IMAGO / agefotostock

Die Wirkstoffkonzentrationen sind bereits in einem Viertel aller Flüsse weltweit bedenklich hoch

Professor Hofmann beschreibt was getan werden könnte, um die Situation zu verbessern:

Und Europa trägt auch die Verantwortung für die Belastung von Flüssen in ganz anderen Teilen der Welt. An manchen Flußläufen, beispielsweise in Pakistan, an deren Ufer auch Medikamente für den europäischen Markt hergestellt werden, sind in den direkten Abflüssen aus der Pharmaindustrie so hohe Konzentrationen an Rückständen zu finden, dass eine korrekte Abwasserreinigung gar nicht möglich ist.

Bei der Produktion von Medikamenten wird in vielen Ländern nicht besonders auf die Umwelt geachtet. imago images imago images/IlluPics

Eine Chance, diese Situation zum Besseren zu verändern, sieht Professor Thilo Hofmann im Lieferkettengesetz:

Das Lieferkettengesetz besagt, dass entlang globaler Lieferketten Menschenrechte, wie der Zugang zu sauberem Trinkwasser, geschützt werden müssen. Firmen werden durch dieses Gesetzt verpflichtet, Waren korrekt und unter der Einhaltung von Umweltstandards herzustellen.