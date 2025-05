Matthias Zeitler: "Hauptschule ist nicht die Endstation!"

Vor allem jene Kinder, die einen schwierigen familiären Hintergrund haben, hat Simone Fleischmann in all ihren bisherigen Ämtern im Blick. In ihrer Arbeit ist sie auch ungewöhnliche Wege gegangen, von denen sie im Gespräch berichtet. Sie ist davon überzeugt: Starke Lehrerinnen und Lehrer können starke Kinder und Jugendliche ausbilden.



Als Lehrerin und Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands setzt sie sich genau dafür ein. Was kann Verbandsarbeit im Schulsystem außerdem ausrichten, welchen Leistungsbegriff vertritt der BLLV und was versteht Simone Fleischmann unter "gemeinsames Lernen"? Darüber spricht sie mit Bob Blume.



Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) | https://www.bllv.de/

Positionspapier zu "Leistung im 21. Jahrhundert" | BLLV: Für Lehrerinnen und Lehrer in Bayern | https://www.bllv.de/vollstaendiger-artikel/news/positionspapier-zu-leistung-im-21-jahrhundert/

Flexible Lehrerbildung | https://www.bllv.de/themen/flexible-lehrkraeftebildung/das-bllv-modell



Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: dieschulebrennt@auf-die-ohren.com