Maha Badri: Die ausländische Spitzenkraft und die deutsche Bürokratie

Jung, weiblich, Ausländerin - und hochqualifiziert. Maha Badri, hat in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Die junge Tunesierin ist eine Spitzenkraft, Abschluss: 1,0. Sie gehört genau zu denjenigen Wissenschaftler*nnen, die in unserem Land so dringend benötigt werden. Das Ausländeramt der Stadt Stuttgart sah das bis kurzem leider anders und hat ihr eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis verweigert, obwohl eine Arbeitsplatzzusage vorlag.

Zum Weltfrauentag: Wie deutsche Bürokratie ausländische Spitzenkräfte vergrault