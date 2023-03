Skurrile wissenschaftliche Tiernamen

per Mail teilen

Wissen Sie was eine Felis catus ist? Nein? Nicht schlimm, wissenschaftliche Tiernamen sind meistens viel komplizierter als sie sein müssen. Aber manche sind auch ziemlich skurril.

Es gibt nur eine Tierart, die in der Umgangssprache so heißt, wie sie auch wissenschaftlich genannt wird: die Boa constrictor. Manchmal werden Tiere immerhin noch nach ihrer Gattung benannt, zum Beispiel der Gorilla – die Gattung ist das erste Wort beim wissenschaftlichen Namen, der Name der Art ist das zweite und die Unterart das dritte. Den westlichen Flachlandgorilla immer mit seinem vollen wissenschaftlichen Namen samt Unterart anzusprechen, wäre aber auch etwas daneben. Er heißt: Gorilla gorilla gorilla.

Geschichten wie Harry Potter dienen oft als Inspiration

Bei mehr als 70.000 benannten Tierarten müssen Wissenschaftler*innen irgendwann natürlich kreativ werden, wenn sie einer neuen Art einen Namen verpassen müssen. Oft lassen sie sich dabei inspirieren. Die Harry Potter-Geschichten haben schon häufiger für Namen herhalten müssen: zum Beispiel bei der Wespe Ampulex dementor (ganz oben im Bild), der Krabbe Harryplax severus oder der Spinne Eriovixia gryffindori. Am eindrucksvollsten ist aber wahrscheinlich der Dinosaurier Dracorex hogwartsia – der Drachenkönig von Hogwarts.

Artnamen zur Ehrung berühmter Menschen

Viele Arten sind auch nach berühmten Menschen benannt. Meistens, um diese zu ehren, wie der Käfer Agra schwarzeneggeri oder der Chrichtonsaurus, benannt nach Michael Chrichton, dem Autor von Jurassic Park.

Die Motte Neopalpa donaldtrumpi ist nach Donald Trump benannt. Die Schuppen auf dem Kopf der Motte erinnerten die Entdecker*innen an die Frisur des ehemaligen US-Präsidenten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Vazrick Nazari/dpa

Manche Arten erinnerten die Forschenden aber an bestimmte Personen, weshalb sie sie kurzerhand nach diesen benannten, wie die Motte Neopalpa donaldtrumpi, deren Schuppen auf dem Kopf wohl der Frisur eines bestimmten ehemaligen US-Präsidenten ähneln sollen. Ebenfalls nach der Frisur einer berühmten Person benannt ist der Käfer Nelloptodes gretae – die Antennen erinnerten die Namensgeber*innen an die Zöpfe von Greta Thunberg.

Im Finden von Artnamen ist also gewiss eine Prise Einfallsreichtum von Nöten, manchmal auch gewürzt mit etwas Humor. Felis catus ist übrigens ganz einfach die Hauskatze.

Die Antennen des Käfers Nelloptodes gretae erinnern an die berühmten Zöpfe der Klimaaktivistin Greta Thunberg. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/Entomologist’s Monthly Magazine/AP | Michael Darby

